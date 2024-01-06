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Нетаньяху заявил о невозможности остановить войну до ликвидации ХАМАС - РИА Новости, 06.01.2024
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21:29 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/voyna-1919987098.html
Нетаньяху заявил о невозможности остановить войну до ликвидации ХАМАС
Нетаньяху заявил о невозможности остановить войну до ликвидации ХАМАС - РИА Новости, 06.01.2024
Нетаньяху заявил о невозможности остановить войну до ликвидации ХАМАС
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу в очередной раз заявил, что Израиль не остановит военные действия, пока палестинское движение ХАМАС в секторе Газа... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T21:29
2024-01-06T21:29
в мире
израиль
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
восточный иерусалим
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу в очередной раз заявил, что Израиль не остановит военные действия, пока палестинское движение ХАМАС в секторе Газа не будет полностью ликвидировано и другие цели Израиля не будут достигнуты. "Правительство, возглавляемое мной, дало указание ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) начать войну, чтобы ликвидировать ХАМАС, вернуть наших заложников и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля. Нельзя остановить войну, пока мы не достигнем всех этих целей", - заявил премьер в коротком телеобращении к нации. По словам Нетаньяху, Израиль не предоставляет ХАМАС "неприкосновенность нигде" и делает все возможное для обеспечения безопасности страны как на юге, так и на севере. "До этого и ради этого нужно отложить всё в сторону и продолжать совместные усилия до тех пор, пока не будет достигнута полная победа", - добавил глава государства. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным Минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Восточный Иерусалим, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил о невозможности остановить войну до ликвидации ХАМАС

Нетаньяху заявил о невозможности остановить войну до ликвидации ХАМАС в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в Газе
Израильские военные во время наземной операции в Газе - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в Газе
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу в очередной раз заявил, что Израиль не остановит военные действия, пока палестинское движение ХАМАС в секторе Газа не будет полностью ликвидировано и другие цели Израиля не будут достигнуты.
"Правительство, возглавляемое мной, дало указание ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) начать войну, чтобы ликвидировать ХАМАС, вернуть наших заложников и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля. Нельзя остановить войну, пока мы не достигнем всех этих целей", - заявил премьер в коротком телеобращении к нации.
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По словам Нетаньяху, Израиль не предоставляет ХАМАС "неприкосновенность нигде" и делает все возможное для обеспечения безопасности страны как на юге, так и на севере. "До этого и ради этого нужно отложить всё в сторону и продолжать совместные усилия до тех пор, пока не будет достигнута полная победа", - добавил глава государства.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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По данным Минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВосточный ИерусалимБиньямин Нетаньяху
 
 
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