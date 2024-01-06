https://ria.ru/20240106/volgograd-1919905668.html

Аэропорт Волгограда готов к приему самолетов после ледяного дождя

Аэропорт Волгограда готов к приему самолетов после ледяного дождя - РИА Новости, 06.01.2024

Аэропорт Волгограда готов к приему самолетов после ледяного дождя

Аэропорт Волгограда, который из-за ледяного дождя не смог накануне принять несколько рейсов, в субботу готов к приему самолётов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T09:20

2024-01-06T09:20

2024-01-06T09:20

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 6 янв - РИА Новости. Аэропорт Волгограда, который из-за ледяного дождя не смог накануне принять несколько рейсов, в субботу готов к приему самолётов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова. Ранее сообщалось, что в пятницу ночью самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы в Волгоград, сел в аэропорту Самары из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения. По словам Голодовой, из-за ледяного дождя накануне также на запасной аэродром в Саратове были отправлены еще два самолета из Москвы - авиакомпаний "Сибирь" и "Победа". "На данный момент коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе соответствует нормативному, <...> аэропорт готов к приему/выпуску и обслуживанию воздушных судов, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов", - сообщила Голодова.

https://ria.ru/20240103/delo-1919613058.html

волгоград

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

волгоград