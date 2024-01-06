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Аэропорт Волгограда готов к приему самолетов после ледяного дождя - РИА Новости, 06.01.2024
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09:20 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/volgograd-1919905668.html
Аэропорт Волгограда готов к приему самолетов после ледяного дождя
Аэропорт Волгограда готов к приему самолетов после ледяного дождя - РИА Новости, 06.01.2024
Аэропорт Волгограда готов к приему самолетов после ледяного дождя
Аэропорт Волгограда, который из-за ледяного дождя не смог накануне принять несколько рейсов, в субботу готов к приему самолётов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T09:20
2024-01-06T09:20
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 6 янв - РИА Новости. Аэропорт Волгограда, который из-за ледяного дождя не смог накануне принять несколько рейсов, в субботу готов к приему самолётов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова. Ранее сообщалось, что в пятницу ночью самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы в Волгоград, сел в аэропорту Самары из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения. По словам Голодовой, из-за ледяного дождя накануне также на запасной аэродром в Саратове были отправлены еще два самолета из Москвы - авиакомпаний "Сибирь" и "Победа". "На данный момент коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе соответствует нормативному, &lt;...&gt; аэропорт готов к приему/выпуску и обслуживанию воздушных судов, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов", - сообщила Голодова.
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волгоград
Волгоград
Аэропорт Волгограда готов к приему самолетов после ледяного дождя

Волгоград готов к приему самолетов после перенаправления их из-за ледяного дождя

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 6 янв - РИА Новости. Аэропорт Волгограда, который из-за ледяного дождя не смог накануне принять несколько рейсов, в субботу готов к приему самолётов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.
Ранее сообщалось, что в пятницу ночью самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы в Волгоград, сел в аэропорту Самары из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения.
По словам Голодовой, из-за ледяного дождя накануне также на запасной аэродром в Саратове были отправлены еще два самолета из Москвы - авиакомпаний "Сибирь" и "Победа".
"На данный момент коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе соответствует нормативному, <...> аэропорт готов к приему/выпуску и обслуживанию воздушных судов, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов", - сообщила Голодова.
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