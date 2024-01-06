https://ria.ru/20240106/vklady-1919882503.html

Юрист объяснил, чем опасны слишком высокие вклады

Юрист объяснил, чем опасны слишком высокие вклады - РИА Новости, 06.01.2024

Юрист объяснил, чем опасны слишком высокие вклады

Большинство пособий назначают лишь гражданам с низким доходом, в который включают и банковские вклады. Когда могут отказать в выплате, рассказал агентству... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T02:17

2024-01-06T02:17

2024-01-06T02:17

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

экономика

россия

вклады

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150848/19/1508481944_0:199:2934:1849_1920x0_80_0_0_1ddfb2dd0ab6da34d6db59eee339ec7e.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Большинство пособий назначают лишь гражданам с низким доходом, в который включают и банковские вклады. Когда могут отказать в выплате, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.По его словам, при назначении единого пособия и пособия по малообеспеченности берут в расчет всю совокупность доходов граждан. Субсидия на оплату услуг ЖКХ также полагается только при низком доходе.Как правило, он не должен превышать величину регионального прожиточного минимума на члена семьи. Размер вклада в банке не должен быть выше десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума. “Если этот показатель превышен, то в назначении пособия откажут”, - заключил юрист.

https://ria.ru/20231229/vklady-1918867228.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), экономика, россия, вклады