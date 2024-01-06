https://ria.ru/20240106/vklady-1919882503.html
Юрист объяснил, чем опасны слишком высокие вклады
Юрист объяснил, чем опасны слишком высокие вклады - РИА Новости, 06.01.2024
Юрист объяснил, чем опасны слишком высокие вклады
Большинство пособий назначают лишь гражданам с низким доходом, в который включают и банковские вклады. Когда могут отказать в выплате, рассказал агентству... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T02:17
2024-01-06T02:17
2024-01-06T02:17
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
экономика
россия
вклады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150848/19/1508481944_0:199:2934:1849_1920x0_80_0_0_1ddfb2dd0ab6da34d6db59eee339ec7e.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Большинство пособий назначают лишь гражданам с низким доходом, в который включают и банковские вклады. Когда могут отказать в выплате, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.По его словам, при назначении единого пособия и пособия по малообеспеченности берут в расчет всю совокупность доходов граждан. Субсидия на оплату услуг ЖКХ также полагается только при низком доходе.Как правило, он не должен превышать величину регионального прожиточного минимума на члена семьи. Размер вклада в банке не должен быть выше десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума. “Если этот показатель превышен, то в назначении пособия откажут”, - заключил юрист.
https://ria.ru/20231229/vklady-1918867228.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150848/19/1508481944_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_a45598c15dfa5800741b52cd0982544f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), экономика, россия, вклады
Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Экономика, Россия, Вклады
Юрист объяснил, чем опасны слишком высокие вклады
Декан ВШЭ Виноградов предупредил о риске отказа в пособии при наличии вклада