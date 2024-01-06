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Юрист объяснил, чем опасны слишком высокие вклады - РИА Новости, 06.01.2024
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02:17 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/vklady-1919882503.html
Юрист объяснил, чем опасны слишком высокие вклады
Юрист объяснил, чем опасны слишком высокие вклады - РИА Новости, 06.01.2024
Юрист объяснил, чем опасны слишком высокие вклады
Большинство пособий назначают лишь гражданам с низким доходом, в который включают и банковские вклады. Когда могут отказать в выплате, рассказал агентству... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T02:17
2024-01-06T02:17
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
экономика
россия
вклады
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Большинство пособий назначают лишь гражданам с низким доходом, в который включают и банковские вклады. Когда могут отказать в выплате, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.По его словам, при назначении единого пособия и пособия по малообеспеченности берут в расчет всю совокупность доходов граждан. Субсидия на оплату услуг ЖКХ также полагается только при низком доходе.Как правило, он не должен превышать величину регионального прожиточного минимума на члена семьи. Размер вклада в банке не должен быть выше десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума. “Если этот показатель превышен, то в назначении пособия откажут”, - заключил юрист.
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вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), экономика, россия, вклады
Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Экономика, Россия, Вклады
Юрист объяснил, чем опасны слишком высокие вклады

Декан ВШЭ Виноградов предупредил о риске отказа в пособии при наличии вклада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Большинство пособий назначают лишь гражданам с низким доходом, в который включают и банковские вклады. Когда могут отказать в выплате, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
По его словам, при назначении единого пособия и пособия по малообеспеченности берут в расчет всю совокупность доходов граждан. Субсидия на оплату услуг ЖКХ также полагается только при низком доходе.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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Как правило, он не должен превышать величину регионального прожиточного минимума на члена семьи. Размер вклада в банке не должен быть выше десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума. “Если этот показатель превышен, то в назначении пособия откажут”, - заключил юрист.
 
Вадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)ЭкономикаРоссияВклады
 
 
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