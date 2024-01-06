https://ria.ru/20240106/ukraina-1919986746.html

"Волю в кулак". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина

"Волю в кулак". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 06.01.2024

"Волю в кулак". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина

Единственный способ урегулировать конфликт на Украине — разделить страну и дать западные гарантии безопасности Киеву, пишет журналист британской газеты... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T21:18

2024-01-06T21:18

2024-01-06T21:18

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Единственный способ урегулировать конфликт на Украине — разделить страну и дать западные гарантии безопасности Киеву, пишет журналист британской газеты Spectator Оуэн Мэттьюз."(Президенту США Джо. — Прим. ред.) Байдену не удалось собрать волю в кулак, чтобы превратить Украину в глобальное поле битвы за демократию. <…> К величайшему сожалению, придется принять реалии на местах. Это означает фактический раздел (Украины) вдоль контролируемой линии, подкрепленный гарантиями безопасности для Киева", — говорится в статье.По словам Мэттьюза, в гарантии не будет входить обязательство принять восточноевропейскую страну в НАТО. Это единственный способ завершить конфликт и прекратить боевые действия, резюмировал он.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского кризиса, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240106/ukraina-1919981955.html

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политика, украина, сша, spectator, нато, nbc, киев, россия