https://ria.ru/20240106/ukraina-1919972796.html

"Разрушительное". Зеленскому сообщили шокирующие новости об ударах по Киеву

"Разрушительное". Зеленскому сообщили шокирующие новости об ударах по Киеву - РИА Новости, 07.01.2024

"Разрушительное". Зеленскому сообщили шокирующие новости об ударах по Киеву

Россия еще не наносила удары по стратегическим объектам ВСУ одной из самых разрушительных ракет "Циркон", заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-06T18:52

2024-01-06T18:52

2024-01-07T04:34

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владимир путин

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россия еще не наносила удары по стратегическим объектам ВСУ одной из самых разрушительных ракет "Циркон", заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Русские еще не применили свою самую передовую ракету "Циркон", которую, как мы знаем, уже начали производить серийно. Мы не в курсе, сколько таких стоит на вооружении, но это гиперзвуковая ракета, <…> траекторию которой невозможно предугадать. Можно только представить себе, что произойдет, если они ее запустят", — заявил эксперт.По мнению Меркуриса, разрушительные атаки по киевским силовикам продолжатся и в будущем. Возможно, для них будут использовать наиболее продвинутые вооружения Москвы, предположил он.В Министерстве обороны России ранее сообщали, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.В феврале прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон" в вооруженные силы начнутся в 2023-м.

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политика, россия, украина, москва, владимир путин, вооруженные силы украины