Рейтинг@Mail.ru
"Разрушительное". Зеленскому сообщили шокирующие новости об ударах по Киеву - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 06.01.2024 (обновлено: 04:34 07.01.2024)
https://ria.ru/20240106/ukraina-1919972796.html
"Разрушительное". Зеленскому сообщили шокирующие новости об ударах по Киеву
"Разрушительное". Зеленскому сообщили шокирующие новости об ударах по Киеву - РИА Новости, 07.01.2024
"Разрушительное". Зеленскому сообщили шокирующие новости об ударах по Киеву
Россия еще не наносила удары по стратегическим объектам ВСУ одной из самых разрушительных ракет "Циркон", заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-06T18:52
2024-01-07T04:34
политика
россия
украина
москва
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909299815_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7472329cf6b48c912845bdf01f2846e6.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россия еще не наносила удары по стратегическим объектам ВСУ одной из самых разрушительных ракет "Циркон", заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.&quot;Русские еще не применили свою самую передовую ракету &quot;Циркон&quot;, которую, как мы знаем, уже начали производить серийно. Мы не в курсе, сколько таких стоит на вооружении, но это гиперзвуковая ракета, &lt;…&gt; траекторию которой невозможно предугадать. Можно только представить себе, что произойдет, если они ее запустят&quot;, — заявил эксперт.По мнению Меркуриса, разрушительные атаки по киевским силовикам продолжатся и в будущем. Возможно, для них будут использовать наиболее продвинутые вооружения Москвы, предположил он.В Министерстве обороны России ранее сообщали, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.В феврале прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон" в вооруженные силы начнутся в 2023-м.
https://ria.ru/20240106/udary-1919962632.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909299815_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_c7623438d21ff56452521d3fc90ad5b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, москва, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Разрушительное". Зеленскому сообщили шокирующие новости об ударах по Киеву

Британский эксперт Меркурис: РФ еще не била по Киеву самой мощной ракетой

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россия еще не наносила удары по стратегическим объектам ВСУ одной из самых разрушительных ракет "Циркон", заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
«

"Русские еще не применили свою самую передовую ракету "Циркон", которую, как мы знаем, уже начали производить серийно. Мы не в курсе, сколько таких стоит на вооружении, но это гиперзвуковая ракета, <…> траекторию которой невозможно предугадать. Можно только представить себе, что произойдет, если они ее запустят", — заявил эксперт.

По мнению Меркуриса, разрушительные атаки по киевским силовикам продолжатся и в будущем. Возможно, для них будут использовать наиболее продвинутые вооружения Москвы, предположил он.
В Министерстве обороны России ранее сообщали, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
В феврале прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон" в вооруженные силы начнутся в 2023-м.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
"Это масштабно". В Европе заявили о панике после российских ударов по Киеву
Вчера, 17:28
 
ПолитикаРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала