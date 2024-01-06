Медведчук заявил об угрозе развала экономики Украины
Медведчук: экономика Украины может развалиться в 2024 году
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Угроза развала экономики Украины реальна в 2024 году на фоне глубокого кризиса в сельском хозяйстве страны, в промышленности и в других сферах, заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук на сайте движения.
"Вопреки беспричинно завышенным прогнозным оценкам относительно частичного восстановления экономики Украины от МВФ и Всемирного банка, ряд текущих макроэкономических параметров и тенденций свидетельствует как раз об обратном - неминуемом развале экономики в нынешнем 2024-м", - написал Медведчук в статье на сайте "Другая Украина".
Он подчеркнул, что данные об изменении ВВП лучше всего показывают экономический упадок Украины. По данным минэкономики и госстата страны, ВВП Украины в 2022-2023 годах сократился более чем на 25%, а инфляция в тот же период превысила 32%. "Украина продолжает находиться на дне мировых и европейских экономических рейтингов, являясь худшей в Европе по показателю ВВП в расчете на душу населения (4534 доллара) и уровню среднемесячной заработной платы (470 долларов)", - добавил Медведчук.
Тяжелая ситуация наблюдается в пяти сферах, добавил политик в статье. Одна из кризисных сфер - сельское хозяйство. Экспорт продуктов растительного происхождения за десять месяцев 2023 года упал на 9,2%. К 29 декабря 2023 года в Украине намолочено около 58,4 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур против 84 миллионов тонн в 2021 году. В промышленности общее падение за 2022 год и девять месяцев 2023 года составило 35,2%, конкретно в химической отрасли достигло 66,5%, в металлургии - 71,1%. Грузооборот упал на 8,4% за этот же период. Во внешней торговле наблюдается падение экспорта на 47,4% за 2022 год и десять месяцев 2023 года. Объем экспорта товаров после такого обвала оценивается лишь в 29,8 миллиарда долларов. При этом отрицательное сальдо торгового баланса выросло до 22,3 миллиарда долларов в 2023 году.
Медведчук также отметил, что "государственный и гарантированный государством долг Украины достиг очередной антирекордной отметки в 140,8 миллиарда долларов". Именно за время правления Зеленского долг вырос с 81,9 миллиарда долларов до нынешней отметки. Только внешние заимствования позволяют покрывать защищенные статьи бюджета. Объем финансирования бюджета Киева "партнерами" в 2023 году составил почти 43 миллиарда долларов против примерно 31 миллиарда в 2022 году, пишет Медведчук со ссылкой на минфин Украины. В 2024 году есть риск углубления долгового кризиса.
"На покрытие дефицита бюджета запланированы внутренние и внешние заимствования в объеме 2,194 триллиона гривен или 56,8 миллиарда долларов, усугубляя и без того критическую зависимость от Запада финансово-бюджетного сектора страны", подчеркнул Медведчук.
При всем этом, по словам политика, потенциал у внутреннего потребительского рынка на Украине "критически низкий". Покупательная способность населения, его платежеспособность стабильно самые низкие в Европе, а среднемесячная зарплата на Украине, составляющая 470 долларов, в полтора раза ниже, чем в соседней Молдове.
"Страна при режиме Зеленского имеет в 2024 году исключительно негативные перспективы. Нынешняя власть превратила территорию Украины в расходный материал Запада и одновременно в изгоя на европейском континенте", - резюмирует Медведчук.