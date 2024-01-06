Рейтинг@Mail.ru
Медведчук заявил об угрозе развала экономики Украины - РИА Новости, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/ukraina-1919930821.html
Медведчук заявил об угрозе развала экономики Украины
Медведчук заявил об угрозе развала экономики Украины - РИА Новости, 06.01.2024
Медведчук заявил об угрозе развала экономики Украины
Угроза развала экономики Украины реальна в 2024 году на фоне глубокого кризиса в сельском хозяйстве страны, в промышленности и в других сферах, заявил лидер... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T13:06
2024-01-06T13:06
украина
европа
киев
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
мвф
всемирный банк
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754233766_0:411:2608:1878_1920x0_80_0_0_1701c5a60bc41301fe98c580036af930.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Угроза развала экономики Украины реальна в 2024 году на фоне глубокого кризиса в сельском хозяйстве страны, в промышленности и в других сферах, заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук на сайте движения. "Вопреки беспричинно завышенным прогнозным оценкам относительно частичного восстановления экономики Украины от МВФ и Всемирного банка, ряд текущих макроэкономических параметров и тенденций свидетельствует как раз об обратном - неминуемом развале экономики в нынешнем 2024-м", - написал Медведчук в статье на сайте "Другая Украина". Он подчеркнул, что данные об изменении ВВП лучше всего показывают экономический упадок Украины. По данным минэкономики и госстата страны, ВВП Украины в 2022-2023 годах сократился более чем на 25%, а инфляция в тот же период превысила 32%. "Украина продолжает находиться на дне мировых и европейских экономических рейтингов, являясь худшей в Европе по показателю ВВП в расчете на душу населения (4534 доллара) и уровню среднемесячной заработной платы (470 долларов)", - добавил Медведчук. Тяжелая ситуация наблюдается в пяти сферах, добавил политик в статье. Одна из кризисных сфер - сельское хозяйство. Экспорт продуктов растительного происхождения за десять месяцев 2023 года упал на 9,2%. К 29 декабря 2023 года в Украине намолочено около 58,4 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур против 84 миллионов тонн в 2021 году. В промышленности общее падение за 2022 год и девять месяцев 2023 года составило 35,2%, конкретно в химической отрасли достигло 66,5%, в металлургии - 71,1%. Грузооборот упал на 8,4% за этот же период. Во внешней торговле наблюдается падение экспорта на 47,4% за 2022 год и десять месяцев 2023 года. Объем экспорта товаров после такого обвала оценивается лишь в 29,8 миллиарда долларов. При этом отрицательное сальдо торгового баланса выросло до 22,3 миллиарда долларов в 2023 году. Медведчук также отметил, что "государственный и гарантированный государством долг Украины достиг очередной антирекордной отметки в 140,8 миллиарда долларов". Именно за время правления Зеленского долг вырос с 81,9 миллиарда долларов до нынешней отметки. Только внешние заимствования позволяют покрывать защищенные статьи бюджета. Объем финансирования бюджета Киева "партнерами" в 2023 году составил почти 43 миллиарда долларов против примерно 31 миллиарда в 2022 году, пишет Медведчук со ссылкой на минфин Украины. В 2024 году есть риск углубления долгового кризиса. "На покрытие дефицита бюджета запланированы внутренние и внешние заимствования в объеме 2,194 триллиона гривен или 56,8 миллиарда долларов, усугубляя и без того критическую зависимость от Запада финансово-бюджетного сектора страны", подчеркнул Медведчук. При всем этом, по словам политика, потенциал у внутреннего потребительского рынка на Украине "критически низкий". Покупательная способность населения, его платежеспособность стабильно самые низкие в Европе, а среднемесячная зарплата на Украине, составляющая 470 долларов, в полтора раза ниже, чем в соседней Молдове. "Страна при режиме Зеленского имеет в 2024 году исключительно негативные перспективы. Нынешняя власть превратила территорию Украины в расходный материал Запада и одновременно в изгоя на европейском континенте", - резюмирует Медведчук.
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919570133.html
https://ria.ru/20231227/ukraina-1918346815.html
украина
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754233766_0:91:2608:2047_1920x0_80_0_0_3fa2a1811f1ebc196fde397c3879fbc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, киев, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, мвф, всемирный банк, в мире
Украина, Европа, Киев, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, МВФ, Всемирный банк, В мире
Медведчук заявил об угрозе развала экономики Украины

Медведчук: экономика Украины может развалиться в 2024 году

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Угроза развала экономики Украины реальна в 2024 году на фоне глубокого кризиса в сельском хозяйстве страны, в промышленности и в других сферах, заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук на сайте движения.
"Вопреки беспричинно завышенным прогнозным оценкам относительно частичного восстановления экономики Украины от МВФ и Всемирного банка, ряд текущих макроэкономических параметров и тенденций свидетельствует как раз об обратном - неминуемом развале экономики в нынешнем 2024-м", - написал Медведчук в статье на сайте "Другая Украина".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Медведчук назвал три ошибки, которые привели Зеленского к краху
3 января, 13:19
Он подчеркнул, что данные об изменении ВВП лучше всего показывают экономический упадок Украины. По данным минэкономики и госстата страны, ВВП Украины в 2022-2023 годах сократился более чем на 25%, а инфляция в тот же период превысила 32%. "Украина продолжает находиться на дне мировых и европейских экономических рейтингов, являясь худшей в Европе по показателю ВВП в расчете на душу населения (4534 доллара) и уровню среднемесячной заработной платы (470 долларов)", - добавил Медведчук.
Тяжелая ситуация наблюдается в пяти сферах, добавил политик в статье. Одна из кризисных сфер - сельское хозяйство. Экспорт продуктов растительного происхождения за десять месяцев 2023 года упал на 9,2%. К 29 декабря 2023 года в Украине намолочено около 58,4 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур против 84 миллионов тонн в 2021 году. В промышленности общее падение за 2022 год и девять месяцев 2023 года составило 35,2%, конкретно в химической отрасли достигло 66,5%, в металлургии - 71,1%. Грузооборот упал на 8,4% за этот же период. Во внешней торговле наблюдается падение экспорта на 47,4% за 2022 год и десять месяцев 2023 года. Объем экспорта товаров после такого обвала оценивается лишь в 29,8 миллиарда долларов. При этом отрицательное сальдо торгового баланса выросло до 22,3 миллиарда долларов в 2023 году.
Медведчук также отметил, что "государственный и гарантированный государством долг Украины достиг очередной антирекордной отметки в 140,8 миллиарда долларов". Именно за время правления Зеленского долг вырос с 81,9 миллиарда долларов до нынешней отметки. Только внешние заимствования позволяют покрывать защищенные статьи бюджета. Объем финансирования бюджета Киева "партнерами" в 2023 году составил почти 43 миллиарда долларов против примерно 31 миллиарда в 2022 году, пишет Медведчук со ссылкой на минфин Украины. В 2024 году есть риск углубления долгового кризиса.
"На покрытие дефицита бюджета запланированы внутренние и внешние заимствования в объеме 2,194 триллиона гривен или 56,8 миллиарда долларов, усугубляя и без того критическую зависимость от Запада финансово-бюджетного сектора страны", подчеркнул Медведчук.
При всем этом, по словам политика, потенциал у внутреннего потребительского рынка на Украине "критически низкий". Покупательная способность населения, его платежеспособность стабильно самые низкие в Европе, а среднемесячная зарплата на Украине, составляющая 470 долларов, в полтора раза ниже, чем в соседней Молдове.
"Страна при режиме Зеленского имеет в 2024 году исключительно негативные перспективы. Нынешняя власть превратила территорию Украины в расходный материал Запада и одновременно в изгоя на европейском континенте", - резюмирует Медведчук.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Посол России рассказал, куда идут деньги на поддержку экономики Украины
27 декабря 2023, 03:15
 
УкраинаЕвропаКиевВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньМВФВсемирный банкВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала