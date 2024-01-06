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"Наперекор Зеленскому". Стало известно, что Запад сделает с Украиной - РИА Новости, 06.01.2024
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09:52 06.01.2024 (обновлено: 10:14 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/ukraina-1919909634.html
"Наперекор Зеленскому". Стало известно, что Запад сделает с Украиной
"Наперекор Зеленскому". Стало известно, что Запад сделает с Украиной - РИА Новости, 06.01.2024
"Наперекор Зеленскому". Стало известно, что Запад сделает с Украиной
Политики в США понимают, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить, сообщило британское издание Daily Express. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T09:52
2024-01-06T10:14
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Политики в США понимают, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить, сообщило британское издание Daily Express.&quot;Американские политики начинают понимать, что один из важнейших элементов достижения прекращения огня или мирного соглашения – это разделение Украины, позволяющее оставить Путину подконтрольную России часть территорий&quot;, — указано в материале.Как отметили журналисты, Соединенные Штаты могут пойти на такой шаг наперекор желанию Владимира Зеленского попытаться захватить освобожденные территории.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, nbc, политика
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, NBC, Политика
"Наперекор Зеленскому". Стало известно, что Запад сделает с Украиной

DE: политики в США понимают, что ради мира Украину придется разделить

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Политики в США понимают, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить, сообщило британское издание Daily Express.
«

"Американские политики начинают понимать, что один из важнейших элементов достижения прекращения огня или мирного соглашения – это разделение Украины, позволяющее оставить Путину подконтрольную России часть территорий", — указано в материале.

Как отметили журналисты, Соединенные Штаты могут пойти на такой шаг наперекор желанию Владимира Зеленского попытаться захватить освобожденные территории.
Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвросоюзNBCПолитика
 
 
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