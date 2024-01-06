https://ria.ru/20240106/ukraina-1919909634.html

"Наперекор Зеленскому". Стало известно, что Запад сделает с Украиной

"Наперекор Зеленскому". Стало известно, что Запад сделает с Украиной - РИА Новости, 06.01.2024

"Наперекор Зеленскому". Стало известно, что Запад сделает с Украиной

Политики в США понимают, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить, сообщило британское издание Daily Express. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T09:52

2024-01-06T09:52

2024-01-06T10:14

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Политики в США понимают, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить, сообщило британское издание Daily Express."Американские политики начинают понимать, что один из важнейших элементов достижения прекращения огня или мирного соглашения – это разделение Украины, позволяющее оставить Путину подконтрольную России часть территорий", — указано в материале.Как отметили журналисты, Соединенные Штаты могут пойти на такой шаг наперекор желанию Владимира Зеленского попытаться захватить освобожденные территории.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20240106/udary-1919908381.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, nbc, политика