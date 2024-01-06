"Наперекор Зеленскому". Стало известно, что Запад сделает с Украиной
DE: политики в США понимают, что ради мира Украину придется разделить
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Политики в США понимают, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить, сообщило британское издание Daily Express.
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"Американские политики начинают понимать, что один из важнейших элементов достижения прекращения огня или мирного соглашения – это разделение Украины, позволяющее оставить Путину подконтрольную России часть территорий", — указано в материале.
Как отметили журналисты, Соединенные Штаты могут пойти на такой шаг наперекор желанию Владимира Зеленского попытаться захватить освобожденные территории.
Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.