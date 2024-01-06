"Это масштабно". В Европе заявили о панике после российских ударов по Киеву
Аналитик Меркурис: в ЕС разразилась паника после ударов России по Украине
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Евросоюзе наблюдаются признаки паники после разрушительных для ВСУ ракетных ударов ВКС России, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
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"Россия нанесла колоссальный ущерб украинской военной инфраструктуре своими атаками. Запад очень кропотливо работал над тем, чтобы создать серьезную систему противовоздушной обороны для Киева, но она тоже была разрушена. Россия перегрузила американскую и европейскую ПВО атаками, которые наносятся масштабно и с помощью высокотехнологичного оружия. Мы видим признаки тревоги и паники, поскольку Евросоюз начал задумываться о производстве новых зенитных комплексов Patriot", — отметил эксперт.
По словам Меркуриса, Москва доказала, что передовые противоракетные установки Запада намного уязвимее, чем казалось раньше.
В Министерстве обороны России сообщали, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.