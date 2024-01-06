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"Должны быть готовы": Украине вынесли вердикт после российских ударов - РИА Новости, 06.01.2024
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13:38 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/udary-1919935375.html
"Должны быть готовы": Украине вынесли вердикт после российских ударов
"Должны быть готовы": Украине вынесли вердикт после российских ударов - РИА Новости, 06.01.2024
"Должны быть готовы": Украине вынесли вердикт после российских ударов
Россия обладает возможностями для продолжения массированных ударов по объектам на территории Украины, заявил бывший замминистра по вопросам временно... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T13:38
2024-01-06T13:38
в мире
украина
россия
георгий тука
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россия обладает возможностями для продолжения массированных ударов по объектам на территории Украины, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу "Фабрика Новин"."Я скажу откровенно, я с достаточно большим скепсисом отношусь к разным профессиональным оценкам, которые уже начали звучать, что у них закончился запас (ракет. — Прим. ред.), что теперь им нужно какое-то время, чтобы снова собрать эти ракеты", — признался он.Тука подчеркнул, что Украина должна быть готова к новым ударам в любую минуту."Я считаю, мы должны быть готовы каждый день к подобным последствиям", — отметил он.В пятницу в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.
https://ria.ru/20240106/odessa-1919927626.html
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в мире, украина, россия, георгий тука
В мире, Украина, Россия, Георгий Тука
"Должны быть готовы": Украине вынесли вердикт после российских ударов

Экс-замминистра Тука: Россия имеет все возможности продолжать удары по Украине

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россия обладает возможностями для продолжения массированных ударов по объектам на территории Украины, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу "Фабрика Новин".
"Я скажу откровенно, я с достаточно большим скепсисом отношусь к разным профессиональным оценкам, которые уже начали звучать, что у них закончился запас (ракет. — Прим. ред.), что теперь им нужно какое-то время, чтобы снова собрать эти ракеты", — признался он.
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Тука подчеркнул, что Украина должна быть готова к новым ударам в любую минуту.
"Я считаю, мы должны быть готовы каждый день к подобным последствиям", — отметил он.
В пятницу в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.
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