https://ria.ru/20240106/udary-1919935375.html

"Должны быть готовы": Украине вынесли вердикт после российских ударов

"Должны быть готовы": Украине вынесли вердикт после российских ударов - РИА Новости, 06.01.2024

"Должны быть готовы": Украине вынесли вердикт после российских ударов

Россия обладает возможностями для продолжения массированных ударов по объектам на территории Украины, заявил бывший замминистра по вопросам временно... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T13:38

2024-01-06T13:38

2024-01-06T13:38

в мире

украина

россия

георгий тука

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россия обладает возможностями для продолжения массированных ударов по объектам на территории Украины, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу "Фабрика Новин"."Я скажу откровенно, я с достаточно большим скепсисом отношусь к разным профессиональным оценкам, которые уже начали звучать, что у них закончился запас (ракет. — Прим. ред.), что теперь им нужно какое-то время, чтобы снова собрать эти ракеты", — признался он.Тука подчеркнул, что Украина должна быть готова к новым ударам в любую минуту."Я считаю, мы должны быть готовы каждый день к подобным последствиям", — отметил он.В пятницу в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.

https://ria.ru/20240106/odessa-1919927626.html

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украина

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в мире, украина, россия, георгий тука