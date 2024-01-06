https://ria.ru/20240106/udary-1919935375.html
"Должны быть готовы": Украине вынесли вердикт после российских ударов
"Должны быть готовы": Украине вынесли вердикт после российских ударов - РИА Новости, 06.01.2024
"Должны быть готовы": Украине вынесли вердикт после российских ударов
Россия обладает возможностями для продолжения массированных ударов по объектам на территории Украины, заявил бывший замминистра по вопросам временно... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T13:38
2024-01-06T13:38
2024-01-06T13:38
в мире
украина
россия
георгий тука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россия обладает возможностями для продолжения массированных ударов по объектам на территории Украины, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу "Фабрика Новин"."Я скажу откровенно, я с достаточно большим скепсисом отношусь к разным профессиональным оценкам, которые уже начали звучать, что у них закончился запас (ракет. — Прим. ред.), что теперь им нужно какое-то время, чтобы снова собрать эти ракеты", — признался он.Тука подчеркнул, что Украина должна быть готова к новым ударам в любую минуту."Я считаю, мы должны быть готовы каждый день к подобным последствиям", — отметил он.В пятницу в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.
https://ria.ru/20240106/odessa-1919927626.html
https://ria.ru/20240106/dnepr-1919921618.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93f70b93f405473174c4182542e53bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, георгий тука
В мире, Украина, Россия, Георгий Тука
"Должны быть готовы": Украине вынесли вердикт после российских ударов
Экс-замминистра Тука: Россия имеет все возможности продолжать удары по Украине
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россия обладает возможностями для продолжения массированных ударов по объектам на территории Украины, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу "Фабрика Новин".
"Я скажу откровенно, я с достаточно большим скепсисом отношусь к разным профессиональным оценкам, которые уже начали звучать, что у них закончился запас (ракет. — Прим. ред.), что теперь им нужно какое-то время, чтобы снова собрать эти ракеты", — признался он.
"К сентябрю": Зеленскому сообщили страшные новости об Одессе и Харькове
Тука подчеркнул, что Украина должна быть готова к новым ударам в любую минуту.
"Я считаю, мы должны быть готовы каждый день к подобным последствиям", — отметил он.
В пятницу в Минобороны сообщили, что ВС России
за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.
"Безжалостно сжигают": стало известно о катастрофе для ВСУ на Днепре