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На Украине сделали шокирующее заявление после российских ударов
На Украине сделали шокирующее заявление после российских ударов - РИА Новости, 06.01.2024
На Украине сделали шокирующее заявление после российских ударов
Количество российских ударов по объектам на Украине будет возрастать, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков на своем YouTube-канале. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T09:40
2024-01-06T09:40
2024-01-06T09:40
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Количество российских ударов по объектам на Украине будет возрастать, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков на своем YouTube-канале."Ситуация такая – количество ударов будет возрастать", — утверждает он.По его словам, российские военные будут наносить удары по украинским аэродромам, которые могут быть использованы как логистические центры и места хранения для западных истребителей F-16.Он также предупредил о возможности российских военных воспользоваться технологией роя дронов, с которой не сможет справиться ни одна система ПВО в мире."Если будет 50-60 разведывательных или ударных дронов, то, говорю сразу, будет очень тяжело. Никакая система ПВО с этим не справится", — указал бывший полковник.В пятницу в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.
https://ria.ru/20240105/vsu-1919805245.html
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в мире, украина, олег стариков, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, f-16, политика
В мире, Украина, Олег Стариков, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ, F-16, Политика
На Украине сделали шокирующее заявление после российских ударов
Экс-полковник СБУ Стариков: количество российских ударов будет возрастать