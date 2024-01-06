https://ria.ru/20240106/udar-1919955863.html
ВСУ нанесли удар из РСЗО по жилым кварталам Макеевки
ВСУ нанесли удар из РСЗО по жилым кварталам Макеевки - РИА Новости, 06.01.2024
ВСУ нанесли удар из РСЗО по жилым кварталам Макеевки
Украинские военные нанесли удар по жилому району города Макеевки , применяя РСЗО, погиб мужчина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T16:25
2024-01-06T16:25
2024-01-06T16:43
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по жилому району города Макеевки , применяя РСЗО, погиб мужчина, передает корреспондент РИА Новости. "Сидели, попали – взрыв – дети перепугались, как обычно, из нас никто не пострадал, морально пострадали, вот соседа убило рядом, друга моего, проходил вот прям напротив. Фуражка его, видите?" - рассказал очевидец происшествия Борис. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки зафиксировано 48 фактов ведения огня со стороны ВФУ. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Никитовском районе Горловки. Повреждены 12 жилых домостроений в Куйбышевском, Кировском, Петровском районах Донецка, Никитовском, Центрально-Городском районах Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры.
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Последствия удара ВСУ из РСЗО по жилым кварталам Макеевки
Последствия удара ВСУ из РСЗО по жилым кварталам Макеевки
2024-01-06T16:25
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РИА Новости
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в мире, донецк, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика
ВСУ нанесли удар из РСЗО по жилым кварталам Макеевки
ВСУ нанесли удар из РСЗО по жилым кварталам Макеевки, погиб мужчина