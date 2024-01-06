https://ria.ru/20240106/turtsiya-1919915345.html

Турецкая партия "Родина" проведет акцию протеста в Стамбуле

Турецкая партия "Родина" проведет акцию протеста в Стамбуле - РИА Новости, 06.01.2024

Турецкая партия "Родина" проведет акцию протеста в Стамбуле

Турецкая партия "Родина" намерена провести акцию протеста в Стамбуле против визита госсекретаря США Энтони Блинкена. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T10:36

2024-01-06T10:36

2024-01-06T10:36

в мире

турция

стамбул

сша

хакан фидан

энтони блинкен

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 6 янв - РИА Новости. Турецкая партия "Родина" намерена провести акцию протеста в Стамбуле против визита госсекретаря США Энтони Блинкена. Блинкен находится с визитом в Турцию. В субботу ожидаются его переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Крупнейшее в мире террористическое государство, представитель Соединенных Штатов, убийца Блинкен, убирайтесь из Турции!". Призываем всех стамбульцев на площадь Ускюдар сегодня в 14.00", - говорится в заявлении партии в соцсети Х. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20240103/vizit-1919598247.html

https://ria.ru/20231215/turtsiya-1915953769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, стамбул, сша, хакан фидан, энтони блинкен, реджеп тайип эрдоган