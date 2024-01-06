https://ria.ru/20240106/turtsiya-1919915345.html
Турецкая партия "Родина" проведет акцию протеста в Стамбуле
Турецкая партия "Родина" проведет акцию протеста в Стамбуле - РИА Новости, 06.01.2024
Турецкая партия "Родина" проведет акцию протеста в Стамбуле
Турецкая партия "Родина" намерена провести акцию протеста в Стамбуле против визита госсекретаря США Энтони Блинкена. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T10:36
2024-01-06T10:36
2024-01-06T10:36
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АНКАРА, 6 янв - РИА Новости. Турецкая партия "Родина" намерена провести акцию протеста в Стамбуле против визита госсекретаря США Энтони Блинкена. Блинкен находится с визитом в Турцию. В субботу ожидаются его переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Крупнейшее в мире террористическое государство, представитель Соединенных Штатов, убийца Блинкен, убирайтесь из Турции!". Призываем всех стамбульцев на площадь Ускюдар сегодня в 14.00", - говорится в заявлении партии в соцсети Х. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20240103/vizit-1919598247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, стамбул, сша, хакан фидан, энтони блинкен, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Стамбул, США, Хакан Фидан, Энтони Блинкен, Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкая партия "Родина" проведет акцию протеста в Стамбуле
Турецкая партия проведет акцию протеста в Стамбуле против визита Блинкена
АНКАРА, 6 янв - РИА Новости. Турецкая партия "Родина" намерена провести акцию протеста в Стамбуле против визита госсекретаря США Энтони Блинкена.
Блинкен находится с визитом в Турцию
. В субботу ожидаются его переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом
и президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом
.
Блинкен посетит Турцию в субботу
"Крупнейшее в мире террористическое государство, представитель Соединенных Штатов, убийца Блинкен, убирайтесь из Турции!". Призываем всех стамбульцев на площадь Ускюдар сегодня в 14.00", - говорится в заявлении партии в соцсети Х.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
США потеряли Турцию в качестве союзника из-за учений с РПК, пишут СМИ