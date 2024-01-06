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Туркмения и ОАЭ обсудили партнерство в сфере сокращения выбросов метана - РИА Новости, 06.01.2024
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09:44 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/turkmeniya-1919908887.html
Туркмения и ОАЭ обсудили партнерство в сфере сокращения выбросов метана
Туркмения и ОАЭ обсудили партнерство в сфере сокращения выбросов метана - РИА Новости, 06.01.2024
Туркмения и ОАЭ обсудили партнерство в сфере сокращения выбросов метана
Туркмения и Объединенные Арабские Эмираты изучают возможности партнерства в области сокращения выбросов метана в атмосферу, сообщает в субботу русскоязычная... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T09:44
2024-01-06T09:44
в мире
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АШХАБАД, 6 янв - РИА Новости. Туркмения и Объединенные Арабские Эмираты изучают возможности партнерства в области сокращения выбросов метана в атмосферу, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Соответствующий Меморандум о сотрудничестве между Государственным концерном "Туркменгаз" и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) был подписан по итогам рабочего визита председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедова в ОАЭ. "Целью настоящего меморандума о сотрудничестве является намерение сторон изучить потенциальные возможности научно-технического и экономического сотрудничества в области сокращения выбросов метана в атмосферу", - говорится в сообщении "Нейтрального Туркменистана". Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, выступая в декабре на климатической конференции COP-28 в Дубае, заявил о присоединении Туркмении к Глобальному метановому обязательству. Халк Маслахаты Туркмении - высший представительный орган народной власти в стране.
https://ria.ru/20221110/metan-1830560541.html
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в мире, туркмения, абу-даби, оаэ, сердар бердымухамедов , туркменгаз, экология
В мире, Туркмения, Абу-Даби, ОАЭ, Сердар Бердымухамедов , Туркменгаз, Экология
Туркмения и ОАЭ обсудили партнерство в сфере сокращения выбросов метана

Туркмения и ОАЭ изучат хотят сотрулничать в сфере сокращения выбросов метана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМонумент "Благополучие" в Ашхабаде
Монумент Благополучие в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Монумент "Благополучие" в Ашхабаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 6 янв - РИА Новости. Туркмения и Объединенные Арабские Эмираты изучают возможности партнерства в области сокращения выбросов метана в атмосферу, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Соответствующий Меморандум о сотрудничестве между Государственным концерном "Туркменгаз" и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) был подписан по итогам рабочего визита председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедова в ОАЭ.
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"Целью настоящего меморандума о сотрудничестве является намерение сторон изучить потенциальные возможности научно-технического и экономического сотрудничества в области сокращения выбросов метана в атмосферу", - говорится в сообщении "Нейтрального Туркменистана".
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, выступая в декабре на климатической конференции COP-28 в Дубае, заявил о присоединении Туркмении к Глобальному метановому обязательству.
Халк Маслахаты Туркмении - высший представительный орган народной власти в стране.
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В миреТуркменияАбу-ДабиОАЭСердар БердымухамедовТуркменгазЭкология
 
 
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