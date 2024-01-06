https://ria.ru/20240106/turkmeniya-1919908887.html

Туркмения и ОАЭ обсудили партнерство в сфере сокращения выбросов метана

Туркмения и ОАЭ обсудили партнерство в сфере сокращения выбросов метана - РИА Новости, 06.01.2024

Туркмения и ОАЭ обсудили партнерство в сфере сокращения выбросов метана

Туркмения и Объединенные Арабские Эмираты изучают возможности партнерства в области сокращения выбросов метана в атмосферу, сообщает в субботу русскоязычная... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T09:44

2024-01-06T09:44

2024-01-06T09:44

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экология

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АШХАБАД, 6 янв - РИА Новости. Туркмения и Объединенные Арабские Эмираты изучают возможности партнерства в области сокращения выбросов метана в атмосферу, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Соответствующий Меморандум о сотрудничестве между Государственным концерном "Туркменгаз" и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) был подписан по итогам рабочего визита председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедова в ОАЭ. "Целью настоящего меморандума о сотрудничестве является намерение сторон изучить потенциальные возможности научно-технического и экономического сотрудничества в области сокращения выбросов метана в атмосферу", - говорится в сообщении "Нейтрального Туркменистана". Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, выступая в декабре на климатической конференции COP-28 в Дубае, заявил о присоединении Туркмении к Глобальному метановому обязательству. Халк Маслахаты Туркмении - высший представительный орган народной власти в стране.

https://ria.ru/20221110/metan-1830560541.html

https://ria.ru/20240106/turkmeniya-1919905321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, туркмения, абу-даби, оаэ, сердар бердымухамедов , туркменгаз, экология