https://ria.ru/20240106/turkmeniya-1919908887.html
Туркмения и ОАЭ обсудили партнерство в сфере сокращения выбросов метана
Туркмения и ОАЭ обсудили партнерство в сфере сокращения выбросов метана - РИА Новости, 06.01.2024
Туркмения и ОАЭ обсудили партнерство в сфере сокращения выбросов метана
Туркмения и Объединенные Арабские Эмираты изучают возможности партнерства в области сокращения выбросов метана в атмосферу, сообщает в субботу русскоязычная... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T09:44
2024-01-06T09:44
2024-01-06T09:44
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АШХАБАД, 6 янв - РИА Новости. Туркмения и Объединенные Арабские Эмираты изучают возможности партнерства в области сокращения выбросов метана в атмосферу, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Соответствующий Меморандум о сотрудничестве между Государственным концерном "Туркменгаз" и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) был подписан по итогам рабочего визита председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедова в ОАЭ. "Целью настоящего меморандума о сотрудничестве является намерение сторон изучить потенциальные возможности научно-технического и экономического сотрудничества в области сокращения выбросов метана в атмосферу", - говорится в сообщении "Нейтрального Туркменистана". Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, выступая в декабре на климатической конференции COP-28 в Дубае, заявил о присоединении Туркмении к Глобальному метановому обязательству. Халк Маслахаты Туркмении - высший представительный орган народной власти в стране.
https://ria.ru/20221110/metan-1830560541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, туркмения, абу-даби, оаэ, сердар бердымухамедов , туркменгаз, экология
В мире, Туркмения, Абу-Даби, ОАЭ, Сердар Бердымухамедов , Туркменгаз, Экология
Туркмения и ОАЭ обсудили партнерство в сфере сокращения выбросов метана
Туркмения и ОАЭ изучат хотят сотрулничать в сфере сокращения выбросов метана