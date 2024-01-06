https://ria.ru/20240106/tts-1919907753.html

В Белгороде возобновляют работу крупные ТЦ

В Белгороде возобновляют работу крупные ТЦ - РИА Новости, 06.01.2024

В Белгороде возобновляют работу крупные ТЦ

Крупные торговые центры в Белгороде возобновляют свою работу после приостановки на несколько дней из-за ситуации, связанной с обеспечением безопасности... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T09:38

2024-01-06T09:38

2024-01-06T14:04

белгород

валентин демидов

общество

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БЕЛГОРОД, 6 янв — РИА Новости. Крупные торговые центры в Белгороде возобновляют свою работу после приостановки на несколько дней из-за ситуации, связанной с обеспечением безопасности посетителей, сообщили в городской администрации в Telegram-канале."ТЦ "РИО", МТРК "Сити Молл Белгородский" и ТРЦ "Мега Гринн" с сегодняшнего дня будут работать. По договоренности с руководителями центров приостанавливали их работу на несколько дней", — указали власти. В мэрии подчеркнули, что дальнейшие действия будут зависеть от оперативной обстановки. При этом с предпринимателями власти дополнительно проработали вопросы обеспечения безопасности посетителей. В справочных кинотеатров "Победа" и "Русич" заявили РИА Новости, что они работают по обычному графику.Второго января мэр Белгорода Валентин Демидов информировал, что после обстрела центра Белгорода кинотеатры и крупные торговые центры в городе временно приостановили свою работу из-за сложной оперативной обстановки. Свое решение он продлил до 5 января. Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240105/belgorod-1919839936.html

https://ria.ru/20240104/obstrely-1919738689.html

https://ria.ru/20240106/kursy-1919903344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, валентин демидов, общество