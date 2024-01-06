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На подлете к Белгороду сбили воздушную цель - РИА Новости, 06.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:41 06.01.2024 (обновлено: 17:54 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/tsel-1919957735.html
На подлете к Белгороду сбили воздушную цель
На подлете к Белгороду сбили воздушную цель - РИА Новости, 06.01.2024
На подлете к Белгороду сбили воздушную цель
На подлете к Белгороду сбили воздушную цель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T16:41
2024-01-06T17:54
белгород
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 янв — РИА Новости. На подлете к Белгороду сбили воздушную цель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.&quot;В Белгородском районе системой ПВО сбита одна воздушная цель на подлете к городу&quot;, — написал он.Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240105/belgorod-1919839936.html
https://ria.ru/20240105/belgorod-1919790250.html
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белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
На подлете к Белгороду сбили воздушную цель

На подлете к Белгороду сбили воздушную цель, предварительно, пострадавших нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкКазачья бригада "Терек" на Соледарском направлении СВО
Казачья бригада Терек на Соледарском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Казачья бригада "Терек" на Соледарском направлении СВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 янв — РИА Новости. На подлете к Белгороду сбили воздушную цель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«

"В Белгородском районе системой ПВО сбита одна воздушная цель на подлете к городу", — написал он.

Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
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Атаки на Белгород

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
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В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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