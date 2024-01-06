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Кадыров объяснил слова о санкциях и пленных "троллингом" - РИА Новости, 06.01.2024
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04:14 06.01.2024 (обновлено: 10:44 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/trolling-1919892680.html
Кадыров объяснил слова о санкциях и пленных "троллингом"
Кадыров объяснил слова о санкциях и пленных "троллингом" - РИА Новости, 06.01.2024
Кадыров объяснил слова о санкциях и пленных "троллингом"
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "толстым троллингом" свое предложение отменить санкции против семьи в обмен на пленных ВСУ. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T04:14
2024-01-06T10:44
россия
грозный
украина
скотт риттер
рамзан кадыров
магомед даудов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "толстым троллингом" свое предложение отменить санкции против семьи в обмен на пленных ВСУ."Скотт Риттер (американский экс-разведчик – ред.), в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, так они нам никак не мешают жить", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он объяснил, что заведомо знал, что для руководства США жизнь простых украинцев ничего не значит, своим заявлением хотел "показать истинное лицо американских политиков"."Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут", - добавил он."Интересное предложение"Ранее Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных, список пленных он передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, который прибыл в Грозный накануне."Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список) нашему гостю… если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей… кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим", - заявил Кадыров.Свое предложение глава Чечни озвучил в ходе построения силовых подразделений республики в Грозном. Там же показали видеообращение пленных, которые просят снять "абсурдные, ни на что не влияющие санкции" против родственников Кадырова, его лошадей, самолёта. "Если вы выполните эти условия, то 20 украинских солдат вернутся в свои родные дома", - говорит на видео один из них.Визит Риттера в ЧечнюО визите делегации во главе с бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером в Грозный стало известно в пятницу.Как сообщил Кадыров, Риттер посетил Российский университет спецназа, где встретился с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым. Затем делегация осмотрела аэродинамический комплекс, где, по словам главы Чечни, они "смогли лично опробовать крупнейшую в Европе аэротрубу", "пострелять из различных типов огнестрельного оружия на полигоне РУС", а завершающим пунктом визита стало посещение крупнейшей мечети в Европе "Гордость мусульман" в Шали.Риттер ранее неоднократно выступал с критикой киевского режима. В частности, он считает, что 2024 год станет последним для Владимира Зеленского на его должности, а Украина в конфликте с Россией потеряет еще 30% своих земель. По мнению Риттера, Россия ведет экзистенциальную борьбу со злом на Украине, в октябре минувшего года он заявлял, что ВСУ уже фактически разгромлены и РФ сможет решить конфликт.Обмен пленнымиВ среду Минобороны России сообщило, что из украинского плена при посредничестве ОАЭ возвращены 248 российских военных, они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения военного ведомства.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что 75 военнослужащих из 248 были возвращены без обмена. Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, освобождение этих 75 человек стало возможным благодаря настойчивой работе российских компетентных органов "после того, как в нарушение всех договоренностей из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков националистического формирования "Азов"* (признано в России террористическим и запрещено - ред.)".* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, грозный, украина, скотт риттер, рамзан кадыров, магомед даудов, вооруженные силы украины
Россия, Грозный, Украина, Скотт Риттер, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, Вооруженные силы Украины
Кадыров объяснил слова о санкциях и пленных "троллингом"

Кадыров назвал предложение к США обменять бойцов из ВСУ "толстым троллингом"

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "толстым троллингом" свое предложение отменить санкции против семьи в обмен на пленных ВСУ.
«
"Скотт Риттер (американский экс-разведчик – ред.), в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, так они нам никак не мешают жить", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он объяснил, что заведомо знал, что для руководства США жизнь простых украинцев ничего не значит, своим заявлением хотел "показать истинное лицо американских политиков".
"Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут", - добавил он.
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"Интересное предложение"

Ранее Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных, список пленных он передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, который прибыл в Грозный накануне.
"Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список) нашему гостю… если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей… кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим", - заявил Кадыров.
Свое предложение глава Чечни озвучил в ходе построения силовых подразделений республики в Грозном. Там же показали видеообращение пленных, которые просят снять "абсурдные, ни на что не влияющие санкции" против родственников Кадырова, его лошадей, самолёта. "Если вы выполните эти условия, то 20 украинских солдат вернутся в свои родные дома", - говорит на видео один из них.
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Визит Риттера в Чечню

О визите делегации во главе с бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером в Грозный стало известно в пятницу.
Как сообщил Кадыров, Риттер посетил Российский университет спецназа, где встретился с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым. Затем делегация осмотрела аэродинамический комплекс, где, по словам главы Чечни, они "смогли лично опробовать крупнейшую в Европе аэротрубу", "пострелять из различных типов огнестрельного оружия на полигоне РУС", а завершающим пунктом визита стало посещение крупнейшей мечети в Европе "Гордость мусульман" в Шали.
Риттер ранее неоднократно выступал с критикой киевского режима. В частности, он считает, что 2024 год станет последним для Владимира Зеленского на его должности, а Украина в конфликте с Россией потеряет еще 30% своих земель. По мнению Риттера, Россия ведет экзистенциальную борьбу со злом на Украине, в октябре минувшего года он заявлял, что ВСУ уже фактически разгромлены и РФ сможет решить конфликт.
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Обмен пленными

В среду Минобороны России сообщило, что из украинского плена при посредничестве ОАЭ возвращены 248 российских военных, они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения военного ведомства.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что 75 военнослужащих из 248 были возвращены без обмена. Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, освобождение этих 75 человек стало возможным благодаря настойчивой работе российских компетентных органов "после того, как в нарушение всех договоренностей из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков националистического формирования "Азов"* (признано в России террористическим и запрещено - ред.)".
* Запрещенная в России террористическая организация.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Гутерреш надеется, что Россия и Украина продолжат обмены пленными
4 января, 21:45
 
РоссияГрозныйУкраинаСкотт РиттерРамзан КадыровМагомед ДаудовВооруженные силы Украины
 
 
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