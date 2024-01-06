https://ria.ru/20240106/trevoga-1919994048.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.01.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T23:37

2024-01-06T23:37

2024-01-06T23:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.В Кировоградской области тревога прозвучала в 22:04 мск, в Николаевской — в 22:45 мск, в Одесской — в 22:52 мск, в Днепропетровской — в 23:19 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

украина

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в мире, украина, одесская область