https://ria.ru/20240106/trevoga-1919988326.html
В Днепропетровской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.01.2024
В Днепропетровской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T21:51
2024-01-06T21:51
2024-01-06T22:06
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Николаевской области — в 21:20 мск, а в 21:22 и в Днепропетровской области. Также тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240101/zapad-1919309553.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу