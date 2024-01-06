https://ria.ru/20240106/trevoga-1919898578.html
В Харьковской области снова объявили воздушную тревогу
В Харьковской области снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.01.2024
В Харьковской области снова объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины второй раз за субботу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T07:12
2024-01-06T07:12
2024-01-06T07:12
специальная военная операция на украине
харьковская область
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины второй раз за субботу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в субботу утром в 06.58. Ранее воздушная тревога объявлялась в Житомирской области - в 00.25 мск и с 00.44 - в Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240106/kherson-1919881943.html
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харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, В мире
В Харьковской области снова объявили воздушную тревогу
В Харьковской области второй раз за день объявили воздушную тревогу