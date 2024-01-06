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На Сахалине восстановили движение на участке федеральной трассы - РИА Новости, 06.01.2024
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06:21 06.01.2024 (обновлено: 07:57 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/trassa-1919896370.html
На Сахалине восстановили движение на участке федеральной трассы
На Сахалине восстановили движение на участке федеральной трассы - РИА Новости, 06.01.2024
На Сахалине восстановили движение на участке федеральной трассы
Ограничения в движении транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха, введенные в пятницу из-за снежных заносов, сняты, информирует... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T06:21
2024-01-06T07:57
южно-сахалинск
оха
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 янв – РИА Новости. Ограничения в движении транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха, введенные в пятницу из-за снежных заносов, сняты, информирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. "С 13.00 (5.00 мск) 6 января 2024 года сняты ограничения для движения общественного транспорта по участку (км 28 - км 128) автодороги Южно-Сахалинск – Оха", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По информации регионального минтранса, в субботу также возобновлено временно прекращенное в пятницу движение автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Макаров, Долинск, Шахтерск, Углегорск и Александровск-Сахалинский. Федеральная трасса А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина и соединяет населенные пункты восточного побережья острова (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области.
https://ria.ru/20231228/m-11-1918772532.html
южно-сахалинск
оха
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южно-сахалинск, оха, поронайск
Южно-Сахалинск, Оха, Поронайск
На Сахалине восстановили движение на участке федеральной трассы

На Сахалине восстановили нарушенное движение на участке федеральной трассы

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкАвтомобили на заснеженной трассе
Автомобили на заснеженной трассе - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Автомобили на заснеженной трассе. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 янв – РИА Новости. Ограничения в движении транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха, введенные в пятницу из-за снежных заносов, сняты, информирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
«
"С 13.00 (5.00 мск) 6 января 2024 года сняты ограничения для движения общественного транспорта по участку (км 28 - км 128) автодороги Южно-Сахалинск – Оха", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По информации регионального минтранса, в субботу также возобновлено временно прекращенное в пятницу движение автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Макаров, Долинск, Шахтерск, Углегорск и Александровск-Сахалинский.
Федеральная трасса А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина и соединяет населенные пункты восточного побережья острова (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области.
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Южно-СахалинскОхаПоронайск
 
 
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