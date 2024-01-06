https://ria.ru/20240106/tramp-1919891981.html

СМИ: Британия готовит секретное досье на Трампа на случай переизбрания

СМИ: Британия готовит секретное досье на Трампа на случай переизбрания - РИА Новости, 06.01.2024

СМИ: Британия готовит секретное досье на Трампа на случай переизбрания

Власти Британия собирают досье по политическим позициям экс-президента США Дональда Трампа на случай, если его переизберут на второй срок, сообщает британское... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T04:02

2024-01-06T04:02

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Власти Британия собирают досье по политическим позициям экс-президента США Дональда Трампа на случай, если его переизберут на второй срок, сообщает британское издание inews со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, МИД Британии возглавил работу по сбору разведданных о том, как второе президентство Трампа может повлиять на Великобританию в ряде областей. "Дипломаты МИД отвечают за составление папки о Трампе, в которой подробно излагаются его последние позиции по ключевым вопросам, затрагивающим Великобританию, таким как конфликт на Украине, тема Ближнего Востока и международная торговля", - отмечает газета со ссылкой на источники. Как рассказали inews три высокопоставленных бывших дипломата, правительству Британии понадобятся планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы защититься от "угроз безопасности", связанных с переизбранием Трампа. Один источник заявил изданию, что посол Великобритании в Вашингтоне Карен Пирс - наравне с представителями Британии в НАТО и ООН - считается ключевой фигурой в составлении такого досье. "Карен будет много делиться информацией о том, что она собирает (для досье - ред.)", - добавил изданию неназванный источник. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.

https://ria.ru/20240106/tramp-1919886474.html

https://ria.ru/20240104/tramp-1919651752.html

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великобритания

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сша, великобритания, в мире, украина, карен пирс, дональд трамп, нато, оон