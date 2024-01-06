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Трамп пообещал Земле "мир через силу" - РИА Новости, 06.01.2024
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03:05 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/tramp-1919890877.html
Трамп пообещал Земле "мир через силу"
Трамп пообещал Земле "мир через силу" - РИА Новости, 06.01.2024
Трамп пообещал Земле "мир через силу"
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что восстановит мир на планете "через силу", если снова займет должность. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T03:05
2024-01-06T03:05
сша
айова
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что восстановит мир на планете "через силу", если снова займет должность. "Мы восстановим мир с помощь силы на всей нашей планете", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Айова. Трамп заявил, что только он среди других кандидатов на выборах президента США 2024 года может предотвратить третью мировую войну, к которой, по его словам, близко человечество.
https://ria.ru/20240106/tramp-1919886474.html
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сша, айова, дональд трамп, в мире
США, Айова, Дональд Трамп, В мире
Трамп пообещал Земле "мир через силу"

Трамп пообещал, что восстановит мир на планете "через силу"

© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / John Locher
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что восстановит мир на планете "через силу", если снова займет должность.
"Мы восстановим мир с помощь силы на всей нашей планете", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Айова.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
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01:28
Трамп заявил, что только он среди других кандидатов на выборах президента США 2024 года может предотвратить третью мировую войну, к которой, по его словам, близко человечество.
 
СШААйоваДональд ТрампВ мире
 
 
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