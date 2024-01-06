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Трамп уверен, что Байден не смог бы управлять даже магазином

Трамп уверен, что Байден не смог бы управлять даже магазином - РИА Новости, 06.01.2024

Трамп уверен, что Байден не смог бы управлять даже магазином

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден угрожает демократии в стране и является настолько некомпетентным, что не мог бы управлять РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T03:01

2024-01-06T03:01

2024-01-06T03:01

сша

айова

пенсильвания

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден угрожает демократии в стране и является настолько некомпетентным, что не мог бы управлять и магазином - не то что страной. "Никакой президент, как я часто говорю, можете взять десять президентов в истории нашей страны, и они вместе не нанесли столько вреда этой стране, сколько нанес Джо Байден. Он сделал немыслимые вещи", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Айова. Байден в пятницу в штате Пенсильвания в своей речи заявил, что Трамп "готов пожертвовать демократией, чтобы получить власть". Трамп, со своей стороны, отверг обвинения преемника в том, что является угрозой демократии. "Они используют правительственные структуры в качестве оружия, а он говорит, что я угроза демократии", - отметил Трампа. Трамп также заявил, что Байден не способен работать. "Если бы вы владели магазином и уезжали на неделю, вы бы не оставили его за главного, президента США", - сказал он.

https://ria.ru/20231221/shtab-1917231712.html

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сша, айова, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, в мире