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Трамп уверен, что Байден не смог бы управлять даже магазином - РИА Новости, 06.01.2024
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03:01 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/tramp-1919890400.html
Трамп уверен, что Байден не смог бы управлять даже магазином
Трамп уверен, что Байден не смог бы управлять даже магазином - РИА Новости, 06.01.2024
Трамп уверен, что Байден не смог бы управлять даже магазином
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден угрожает демократии в стране и является настолько некомпетентным, что не мог бы управлять РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T03:01
2024-01-06T03:01
сша
айова
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден угрожает демократии в стране и является настолько некомпетентным, что не мог бы управлять и магазином - не то что страной. "Никакой президент, как я часто говорю, можете взять десять президентов в истории нашей страны, и они вместе не нанесли столько вреда этой стране, сколько нанес Джо Байден. Он сделал немыслимые вещи", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Айова. Байден в пятницу в штате Пенсильвания в своей речи заявил, что Трамп "готов пожертвовать демократией, чтобы получить власть". Трамп, со своей стороны, отверг обвинения преемника в том, что является угрозой демократии. "Они используют правительственные структуры в качестве оружия, а он говорит, что я угроза демократии", - отметил Трампа. Трамп также заявил, что Байден не способен работать. "Если бы вы владели магазином и уезжали на неделю, вы бы не оставили его за главного, президента США", - сказал он.
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сша, айова, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, в мире
США, Айова, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
Трамп уверен, что Байден не смог бы управлять даже магазином

Трамп: Байден угрожает демократии в США, он не смог бы управлять даже магазином

© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Chris Seward
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден угрожает демократии в стране и является настолько некомпетентным, что не мог бы управлять и магазином - не то что страной.
«
"Никакой президент, как я часто говорю, можете взять десять президентов в истории нашей страны, и они вместе не нанесли столько вреда этой стране, сколько нанес Джо Байден. Он сделал немыслимые вещи", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Айова.
Байден в пятницу в штате Пенсильвания в своей речи заявил, что Трамп "готов пожертвовать демократией, чтобы получить власть". Трамп, со своей стороны, отверг обвинения преемника в том, что является угрозой демократии. "Они используют правительственные структуры в качестве оружия, а он говорит, что я угроза демократии", - отметил Трампа.
Трамп также заявил, что Байден не способен работать.
"Если бы вы владели магазином и уезжали на неделю, вы бы не оставили его за главного, президента США", - сказал он.
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СШААйоваПенсильванияДональд ТрампДжо БайденВ мире
 
 
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