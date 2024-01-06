https://ria.ru/20240106/tramp-1919886474.html
Верховный суд США 8 февраля заслушает жалобу Трампа по праймериз в Колорадо
Верховный суд США 8 февраля заслушает жалобу Трампа по праймериз в Колорадо - РИА Новости, 06.01.2024
Верховный суд США 8 февраля заслушает жалобу Трампа по праймериз в Колорадо
Верховный суд США назначил на 8 февраля слушания по жалобе бывшего президента Дональда Трампа на недопуск к первичным выборам в штате Колорадо. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T01:28
2024-01-06T01:28
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Верховный суд США назначил на 8 февраля слушания по жалобе бывшего президента Дональда Трампа на недопуск к первичным выборам в штате Колорадо. Трампа ранее не допустили до участия в праймериз республиканцев в штатах Колорадо и Мэн. В обоих случаях исполнение решения приостановили до утверждения верховным судом США. Первичные выборы пройдут в Мэн и Колорадо 5 марта. "Слушание дела назначено на 8 февраля", - говорится в постановлении высшей инстанции. До 18 января стороны должны передать в суд свои доводы, говорится в постановлении. Основанием для снятия Трампа с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, колорадские судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" - штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника Трампа, демократа Джо Байдена. Тогда сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После выдворения протестующих из здания конгрессмены утвердили победу Байдена на выборах. Впоследствии сотни людей в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
https://ria.ru/20230630/biden-1881585611.html
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сша, колорадо, мэн (штат), дональд трамп, джо байден, выборы президента сша, в мире
США, Колорадо, Мэн (штат), Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США, В мире
Верховный суд США 8 февраля заслушает жалобу Трампа по праймериз в Колорадо
Верховный суд США 8 февраля заслушает жалобу Трампа по праймериз в Колорадо
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Верховный суд США назначил на 8 февраля слушания по жалобе бывшего президента Дональда Трампа на недопуск к первичным выборам в штате Колорадо.
Трампа ранее не допустили до участия в праймериз республиканцев в штатах Колорадо и Мэн
. В обоих случаях исполнение решения приостановили до утверждения верховным судом США. Первичные выборы пройдут в Мэн и Колорадо 5 марта.
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"Слушание дела назначено на 8 февраля", - говорится в постановлении высшей инстанции.
До 18 января стороны должны передать в суд свои доводы, говорится в постановлении.
Основанием для снятия Трампа с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, колорадские судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" - штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника Трампа, демократа Джо Байдена
. Тогда сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После выдворения протестующих из здания конгрессмены утвердили победу Байдена на выборах. Впоследствии сотни людей в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме.
Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
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