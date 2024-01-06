https://ria.ru/20240106/titov-1919927773.html
Титов рассказал о повсеместном дефиците кадров
Титов рассказал о повсеместном дефиците кадров - РИА Новости, 06.01.2024
Титов рассказал о повсеместном дефиците кадров
Стоящие перед российским бизнесом вызовы постоянно меняются, сегодня на первое место вышла проблема дефицита кадров, заявил РИА Новости уполномоченный при... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T12:35
2024-01-06T12:35
2024-01-06T12:35
экономика
технологии
россия
борис титов
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Стоящие перед российским бизнесом вызовы постоянно меняются, сегодня на первое место вышла проблема дефицита кадров, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Что касается вызовов, с которыми наши деловые люди сталкиваются, то они постоянно меняются. Если в начале года это были проблемы, связанные с логистикой, с оплатами, с расчетами, с допусками к финансовым ресурсам, то сейчас на первое место вышли проблемы трудовых ресурсов", - сказал он. "Поскольку экономика России начала расти – в стране возник резкий дефицит кадров, плюс промышленный рост совпал с демографической ямой, о которой нас давно предупреждали", - добавил собеседник агентства. Причем дефицит этот, по его словам, ощущается "практически во всех отраслях, по данным опроса Института экономики роста им. П.А. Столыпина, в сентябре прошлого года, например, дефицит кадров испытывали 54% компаний". "Не хватает рабочего, производственного персонала, работников сферы обслуживания, продавцов, строителей. Рынку необходимы специалисты, производящие автомобили и другие транспортные средства, высококвалифицированные кадры в производстве электрического оборудования, а также компьютеров, электроники и оптических изделий, специалисты на производствах кокса и нефтепродуктов, табачных изделий и напитков", - подчеркнул Титов.
https://ria.ru/20240105/ekonomika-1919799826.html
https://ria.ru/20231204/rabochie_kadry-1913516521.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, технологии, россия, борис титов
Экономика, Технологии, Россия, Борис Титов
Титов рассказал о повсеместном дефиците кадров
Титов назвал повсеместный дефицит кадров основным вызовом для бизнеса в России
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Стоящие перед российским бизнесом вызовы постоянно меняются, сегодня на первое место вышла проблема дефицита кадров, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Что касается вызовов, с которыми наши деловые люди сталкиваются, то они постоянно меняются. Если в начале года это были проблемы, связанные с логистикой, с оплатами, с расчетами, с допусками к финансовым ресурсам, то сейчас на первое место вышли проблемы трудовых ресурсов", - сказал он.
Титов рассказал о главной проблеме российской экономики
"Поскольку экономика России начала расти – в стране возник резкий дефицит кадров, плюс промышленный рост совпал с демографической ямой, о которой нас давно предупреждали", - добавил собеседник агентства.
Причем дефицит этот, по его словам, ощущается "практически во всех отраслях, по данным опроса Института экономики роста им. П.А. Столыпина, в сентябре прошлого года, например, дефицит кадров испытывали 54% компаний".
"Не хватает рабочего, производственного персонала, работников сферы обслуживания, продавцов, строителей. Рынку необходимы специалисты, производящие автомобили и другие транспортные средства, высококвалифицированные кадры в производстве электрического оборудования, а также компьютеров, электроники и оптических изделий, специалисты на производствах кокса и нефтепродуктов, табачных изделий и напитков", - подчеркнул Титов.
Эксперты спрогнозировали дефицит рабочих кадров в России