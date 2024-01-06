https://ria.ru/20240106/titov-1919927773.html

Титов рассказал о повсеместном дефиците кадров

Титов рассказал о повсеместном дефиците кадров - РИА Новости, 06.01.2024

Титов рассказал о повсеместном дефиците кадров

Стоящие перед российским бизнесом вызовы постоянно меняются, сегодня на первое место вышла проблема дефицита кадров, заявил РИА Новости уполномоченный при... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T12:35

2024-01-06T12:35

2024-01-06T12:35

экономика

технологии

россия

борис титов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740922537_0:30:3092:1769_1920x0_80_0_0_3ccd796e828de63e41ee0d1012adb31d.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Стоящие перед российским бизнесом вызовы постоянно меняются, сегодня на первое место вышла проблема дефицита кадров, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Что касается вызовов, с которыми наши деловые люди сталкиваются, то они постоянно меняются. Если в начале года это были проблемы, связанные с логистикой, с оплатами, с расчетами, с допусками к финансовым ресурсам, то сейчас на первое место вышли проблемы трудовых ресурсов", - сказал он. "Поскольку экономика России начала расти – в стране возник резкий дефицит кадров, плюс промышленный рост совпал с демографической ямой, о которой нас давно предупреждали", - добавил собеседник агентства. Причем дефицит этот, по его словам, ощущается "практически во всех отраслях, по данным опроса Института экономики роста им. П.А. Столыпина, в сентябре прошлого года, например, дефицит кадров испытывали 54% компаний". "Не хватает рабочего, производственного персонала, работников сферы обслуживания, продавцов, строителей. Рынку необходимы специалисты, производящие автомобили и другие транспортные средства, высококвалифицированные кадры в производстве электрического оборудования, а также компьютеров, электроники и оптических изделий, специалисты на производствах кокса и нефтепродуктов, табачных изделий и напитков", - подчеркнул Титов.

https://ria.ru/20240105/ekonomika-1919799826.html

https://ria.ru/20231204/rabochie_kadry-1913516521.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, борис титов