"Тревожный знак": в США заявили о захвате новой территории
Обозреватель Bloomberg: претензии США на территории в Арктике являются захватом
Военнослужащие США. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Претензии США на новые территории в Арктике являются "захватом", такое мнение высказал обозреватель Bloomberg Лиам Деннинг.
Так Деннинг прокомментировал решение Вашингтона объявить о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Он занимает площадь преимущественно в Арктике и Беринговом море — в зоне растущего стратегического значения, на которую претендуют также Канада и Россия.
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"Односторонний захват Америкой около 380 тысяч квадратных миль (984 195 квадратных километров. — Прим. ред.) морского дна является тревожным предзнаменованием для всего мира", — предупредил журналист.
По словам обозревателя, подарок в виде новой территории, которую США подарили сами себе к Рождеству, эквивалентен по площади Техасу вместе со штатом Нью-Мексико.
Интерес к территории Арктики растет по мере увеличения спроса на критически важные минералы для экологически чистой энергетики и для оборонных целей, резюмировал журналист.
Ранее глава международного комитета Совфеда России Григорий Карасин заявил, что Россия принимает все необходимые меры для соблюдения своих национальных интересов в Арктике. Сенатор также отметил, что заявления Госдепартамента по этому поводу ничего не стоят, потому что "в этом агрессивная сущность США, которая проявляется уже более 200 лет".
В свою очередь, начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявлял, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает военную инфраструктуру. При этом Россия разместила там свои войска не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области разведки и добычи природных ресурсов, пояснил он.