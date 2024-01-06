https://ria.ru/20240106/territoriya-1919888630.html

"Тревожный знак": в США заявили о захвате новой территории

"Тревожный знак": в США заявили о захвате новой территории - РИА Новости, 06.01.2024

"Тревожный знак": в США заявили о захвате новой территории

Претензии США на новые территории в Арктике являются "захватом", такое мнение высказал обозреватель Bloomberg Лиам Деннинг. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T01:56

2024-01-06T01:56

2024-01-06T04:03

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Претензии США на новые территории в Арктике являются "захватом", такое мнение высказал обозреватель Bloomberg Лиам Деннинг.Так Деннинг прокомментировал решение Вашингтона объявить о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Он занимает площадь преимущественно в Арктике и Беринговом море — в зоне растущего стратегического значения, на которую претендуют также Канада и Россия."Односторонний захват Америкой около 380 тысяч квадратных миль (984 195 квадратных километров. — Прим. ред.) морского дна является тревожным предзнаменованием для всего мира", — предупредил журналист.По словам обозревателя, подарок в виде новой территории, которую США подарили сами себе к Рождеству, эквивалентен по площади Техасу вместе со штатом Нью-Мексико.Интерес к территории Арктики растет по мере увеличения спроса на критически важные минералы для экологически чистой энергетики и для оборонных целей, резюмировал журналист.Ранее глава международного комитета Совфеда России Григорий Карасин заявил, что Россия принимает все необходимые меры для соблюдения своих национальных интересов в Арктике. Сенатор также отметил, что заявления Госдепартамента по этому поводу ничего не стоят, потому что "в этом агрессивная сущность США, которая проявляется уже более 200 лет".В свою очередь, начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявлял, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает военную инфраструктуру. При этом Россия разместила там свои войска не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области разведки и добычи природных ресурсов, пояснил он.

https://ria.ru/20231228/karta-1918593914.html

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в мире, сша, россия, арктика, григорий карасин, валерий герасимов, совет федерации рф, государственный департамент сша