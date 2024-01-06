https://ria.ru/20240106/teplo-1919981524.html

Власти рассказали о теплоснабжении дома на юго-востоке Москвы после утечки

Власти рассказали о теплоснабжении дома на юго-востоке Москвы после утечки - РИА Новости, 06.01.2024

Власти рассказали о теплоснабжении дома на юго-востоке Москвы после утечки

Теплоснабжение одного дома по улице Волочаевская на юге столицы осуществляется по резервной схеме, сообщили РИА Новости в префектуре Юго-Восточного... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T20:06

2024-01-06T20:06

2024-01-06T20:06

происшествия

жкх

москва

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Теплоснабжение одного дома по улице Волочаевская на юге столицы осуществляется по резервной схеме, сообщили РИА Новости в префектуре Юго-Восточного административного округа Москвы. Ранее в Telegram-каналах появилась информация об отсутствии теплоснабжения в восьми домах на юго-востоке столицы. В префектуре рассказали, что она не соответствует действительности. "Теплоснабжение одного дома по улице Волочаевская в настоящее время осуществляется по резервной схеме из-за утечки на теплосети, которая будет устранена в ближайшее время", - сообщили в префектуре. Также уточнили, что все службы сейчас находятся на месте.

https://ria.ru/20240106/energoresursy-1919976808.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, москва