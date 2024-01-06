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Власти рассказали о теплоснабжении дома на юго-востоке Москвы после утечки - РИА Новости, 06.01.2024
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20:06 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/teplo-1919981524.html
Власти рассказали о теплоснабжении дома на юго-востоке Москвы после утечки
Власти рассказали о теплоснабжении дома на юго-востоке Москвы после утечки - РИА Новости, 06.01.2024
Власти рассказали о теплоснабжении дома на юго-востоке Москвы после утечки
Теплоснабжение одного дома по улице Волочаевская на юге столицы осуществляется по резервной схеме, сообщили РИА Новости в префектуре Юго-Восточного... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T20:06
2024-01-06T20:06
происшествия
жкх
москва
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Теплоснабжение одного дома по улице Волочаевская на юге столицы осуществляется по резервной схеме, сообщили РИА Новости в префектуре Юго-Восточного административного округа Москвы. Ранее в Telegram-каналах появилась информация об отсутствии теплоснабжения в восьми домах на юго-востоке столицы. В префектуре рассказали, что она не соответствует действительности. "Теплоснабжение одного дома по улице Волочаевская в настоящее время осуществляется по резервной схеме из-за утечки на теплосети, которая будет устранена в ближайшее время", - сообщили в префектуре. Также уточнили, что все службы сейчас находятся на месте.
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происшествия, жкх, москва
Происшествия, ЖКХ, Москва
Власти рассказали о теплоснабжении дома на юго-востоке Москвы после утечки

Теплоснабжение дома на юго-востоке Москвы после утечки идет по резервной схеме

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЖители Москвы держат руки над батареей
Жители Москвы держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Жители Москвы держат руки над батареей. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Теплоснабжение одного дома по улице Волочаевская на юге столицы осуществляется по резервной схеме, сообщили РИА Новости в префектуре Юго-Восточного административного округа Москвы.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация об отсутствии теплоснабжения в восьми домах на юго-востоке столицы. В префектуре рассказали, что она не соответствует действительности.
"Теплоснабжение одного дома по улице Волочаевская в настоящее время осуществляется по резервной схеме из-за утечки на теплосети, которая будет устранена в ближайшее время", - сообщили в префектуре.
Также уточнили, что все службы сейчас находятся на месте.
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