Рейтинг@Mail.ru
Власти назвали сроки решения проблемы с отоплением в Подольске - РИА Новости, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 06.01.2024 (обновлено: 17:17 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/teplo-1919960961.html
Власти назвали сроки решения проблемы с отоплением в Подольске
Власти назвали сроки решения проблемы с отоплением в Подольске - РИА Новости, 06.01.2024
Власти назвали сроки решения проблемы с отоплением в Подольске
Основную проблему с теплоснабжением в микрорайоне Климовск в Подольске планируют решить до завтрашнего дня, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T17:15
2024-01-06T17:17
общество
жкх
климовск
московская область (подмосковье)
подольск
евгений хромушин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923436_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_953d9a18f0c3aea95a98e583733d4ea0.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Основную проблему с теплоснабжением в микрорайоне Климовск в Подольске планируют решить до завтрашнего дня, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в эфире телеканала "Россия 24"."Генеральный план на сегодня - это основную часть домов по Климовску запустить. Сейчас у нас во всех домах электричество подано, если где-то по отдельным щиткам там высыпает, значит, бригада ходит в оперативном режиме и устраняет. Я думаю, что основную проблему по Климовску в течение дня и ночи снимем", — сказал Хромушин.Ранее, по словам главы округа Григория Артамонова, режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск.
https://ria.ru/20240106/kotelnaya-1919929125.html
климовск
московская область (подмосковье)
подольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923436_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ea3c9f704d9880874c9295b073625a8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жкх, климовск, московская область (подмосковье), подольск, евгений хромушин
Общество, ЖКХ, Климовск, Московская область (Подмосковье), Подольск, Евгений Хромушин
Власти назвали сроки решения проблемы с отоплением в Подольске

Хромушин: проблему с подачей тепла в Климовске решат до завтрашнего дня

© Фото : Григорий Артамонов/TelegramРабота аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске
Работа аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Фото : Григорий Артамонов/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Основную проблему с теплоснабжением в микрорайоне Климовск в Подольске планируют решить до завтрашнего дня, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в эфире телеканала "Россия 24".
"Генеральный план на сегодня - это основную часть домов по Климовску запустить. Сейчас у нас во всех домах электричество подано, если где-то по отдельным щиткам там высыпает, значит, бригада ходит в оперативном режиме и устраняет. Я думаю, что основную проблему по Климовску в течение дня и ночи снимем", — сказал Хромушин.
Ранее, по словам главы округа Григория Артамонова, режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск.
Глава городского округа Солнечногорск Московской области Константин Михальков на котельной Выстрел. 6 января 2024 - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Власти рассказали о ситуации с котельной в Солнечногорске
Вчера, 12:52
 
ОбществоЖКХКлимовскМосковская область (Подмосковье)ПодольскЕвгений Хромушин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала