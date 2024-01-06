https://ria.ru/20240106/teplo-1919960961.html

Власти назвали сроки решения проблемы с отоплением в Подольске

Власти назвали сроки решения проблемы с отоплением в Подольске - РИА Новости, 06.01.2024

Власти назвали сроки решения проблемы с отоплением в Подольске

Основную проблему с теплоснабжением в микрорайоне Климовск в Подольске планируют решить до завтрашнего дня, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T17:15

2024-01-06T17:15

2024-01-06T17:17

общество

жкх

климовск

московская область (подмосковье)

подольск

евгений хромушин

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Основную проблему с теплоснабжением в микрорайоне Климовск в Подольске планируют решить до завтрашнего дня, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в эфире телеканала "Россия 24"."Генеральный план на сегодня - это основную часть домов по Климовску запустить. Сейчас у нас во всех домах электричество подано, если где-то по отдельным щиткам там высыпает, значит, бригада ходит в оперативном режиме и устраняет. Я думаю, что основную проблему по Климовску в течение дня и ночи снимем", — сказал Хромушин.Ранее, по словам главы округа Григория Артамонова, режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск.

https://ria.ru/20240106/kotelnaya-1919929125.html

климовск

московская область (подмосковье)

подольск

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общество, жкх, климовск, московская область (подмосковье), подольск, евгений хромушин