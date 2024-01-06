https://ria.ru/20240106/tayvan-1919897230.html

Тайвань обвинил Китай в создании угроз для навигационной безопасности

Тайвань обвинил Китай в создании угроз для навигационной безопасности - РИА Новости, 06.01.2024

Тайвань обвинил Китай в создании угроз для навигационной безопасности

Отправка КНР аэростатов в район Тайваньского пролива создает серьезную угрозу безопасности для многих международных навигационных маршрутов, заявило в субботу... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T06:56

2024-01-06T06:56

2024-01-06T06:56

китай

тайвань

в мире

сша

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 6 янв – РИА Новости. Отправка КНР аэростатов в район Тайваньского пролива создает серьезную угрозу безопасности для многих международных навигационных маршрутов, заявило в субботу министерство обороны Тайваня. Ранее ведомство сообщало, что в пятницу тайваньские военные зафиксировали два аэростата КНР после того, как они пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива. В последний месяц появления аэростатов КНР в районе Тайваньского пролива участились. "Это создает серьезную угрозу безопасности для многих международных навигационных маршрутов", - говорится в заявлении на сайте МО Тайваня. Ведомство также выразило осуждение в связи с тем, что "Коммунистическая партия Китая пренебрегает безопасностью полетов и безопасностью пассажиров на рейсах через Тайваньский пролив и международных рейсах". "Призываем немедленно прекратить подобную практику ради обеспечения безопасности полетов в регионе", - указали в ведомстве. Минобороны Тайваня утверждает, что целью появления китайских аэростатов вблизи острова является попытка использовать когнитивную войну, чтобы повлиять на моральный дух жителей острова. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231110/tayvan-1908594680.html

https://ria.ru/20240106/tayvan-1919896805.html

https://ria.ru/20231221/tayvan-1917173178.html

китай

тайвань

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китай, тайвань, в мире, сша, нэнси пелоси