https://ria.ru/20240106/tayvan-1919896805.html

Тайвань отследил 13 воздушных судов армии КНР вблизи острова

Тайвань отследил 13 воздушных судов армии КНР вблизи острова - РИА Новости, 06.01.2024

Тайвань отследил 13 воздушных судов армии КНР вблизи острова

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 13 воздушных судов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T06:30

2024-01-06T06:30

2024-01-06T06:30

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

в мире

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ПЕКИН, 6 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 13 воздушных судов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также двух аэростатов КНР, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. "По состоянию на 6.00 (1.00 мск - ред.) 6 января (вокруг Тайваня - ред.) были зафиксированы 13 воздушных судов и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Указано, что один беспилотник WZ-7 китайской армии вошел в опознавательную зону ПВО острова. Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Вместе с тем тайваньские военные зафиксировали два аэростата КНР в 12.04 (7.04) и 13.05 (8.05) пятницы после того, как они пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива в 33 морских милях (61,1 километра) к северо-западу и в 51 морской миле (94,45 километра) к западу от города Синьчжу в северо-западной части острова. Воздушные шары двигались на высоте около 5,1 километра и 7,31 километра на северо-восток. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231231/tayvan-1919252453.html

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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, в мире