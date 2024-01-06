https://ria.ru/20240106/tanker-1919991984.html

В Турции отбуксировали еще один танкер, следовавший в Россию

В Турции отбуксировали еще один танкер, следовавший в Россию - РИА Новости, 07.01.2024

В Турции отбуксировали еще один танкер, следовавший в Россию

Буксиры береговой охраны в субботу пришли на помощь танкеру, у которого возникла неполадка в Эгейском море, это уже второй за сутки случай, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-06T22:57

2024-01-06T22:57

2024-01-07T00:48

в мире

россия

турция

дарданеллы

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СТАМБУЛ, 6 янв - РИА Новости. Буксиры береговой охраны в субботу пришли на помощь танкеру, у которого возникла неполадка в Эгейском море, это уже второй за сутки случай, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У танкера Elijah длиной в 185 метров, следовавшего из Испании в Россию, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы у острова Гёкчеада", - сообщили в береговой охране. Идущий под флагом Панамы танкер удалось безопасно отбуксировать к причалу острова Бозджаада. Инцидент не сказался на движении судов. В ночь на субботу двигатель вышел из строя у пустого танкера Sundoro длиной в 184 метра, следовавшего с Мальты в Россию, он был отбуксирован в проливе Дарданеллы.

https://ria.ru/20231219/tankery-1916636391.html

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в мире, россия, турция, дарданеллы