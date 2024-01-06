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В Турции отбуксировали еще один танкер, следовавший в Россию - РИА Новости, 07.01.2024
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22:57 06.01.2024 (обновлено: 00:48 07.01.2024)
https://ria.ru/20240106/tanker-1919991984.html
В Турции отбуксировали еще один танкер, следовавший в Россию
В Турции отбуксировали еще один танкер, следовавший в Россию - РИА Новости, 07.01.2024
В Турции отбуксировали еще один танкер, следовавший в Россию
Буксиры береговой охраны в субботу пришли на помощь танкеру, у которого возникла неполадка в Эгейском море, это уже второй за сутки случай, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-06T22:57
2024-01-07T00:48
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россия
турция
дарданеллы
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СТАМБУЛ, 6 янв - РИА Новости. Буксиры береговой охраны в субботу пришли на помощь танкеру, у которого возникла неполадка в Эгейском море, это уже второй за сутки случай, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У танкера Elijah длиной в 185 метров, следовавшего из Испании в Россию, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы у острова Гёкчеада", - сообщили в береговой охране. Идущий под флагом Панамы танкер удалось безопасно отбуксировать к причалу острова Бозджаада. Инцидент не сказался на движении судов. В ночь на субботу двигатель вышел из строя у пустого танкера Sundoro длиной в 184 метра, следовавшего с Мальты в Россию, он был отбуксирован в проливе Дарданеллы.
https://ria.ru/20231219/tankery-1916636391.html
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в мире, россия, турция, дарданеллы
В мире, Россия, Турция, Дарданеллы
В Турции отбуксировали еще один танкер, следовавший в Россию

В Турции второй раз за сутки взяли на буксир следовавший в Россию танкер

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Танкер . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 6 янв - РИА Новости. Буксиры береговой охраны в субботу пришли на помощь танкеру, у которого возникла неполадка в Эгейском море, это уже второй за сутки случай, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
«
"У танкера Elijah длиной в 185 метров, следовавшего из Испании в Россию, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы у острова Гёкчеада", - сообщили в береговой охране.
Идущий под флагом Панамы танкер удалось безопасно отбуксировать к причалу острова Бозджаада.
Инцидент не сказался на движении судов.
В ночь на субботу двигатель вышел из строя у пустого танкера Sundoro длиной в 184 метра, следовавшего с Мальты в Россию, он был отбуксирован в проливе Дарданеллы.
Танкер в море - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Танкеры с СПГ отклоняются от маршрутов через Красное море, пишут СМИ
19 декабря 2023, 09:21
 
В миреРоссияТурцияДарданеллы
 
 
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