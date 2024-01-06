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В Дарданеллах отбуксировали танкер, следовавший в Россию - РИА Новости, 06.01.2024
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11:57 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/tanker-1919923819.html
В Дарданеллах отбуксировали танкер, следовавший в Россию
В Дарданеллах отбуксировали танкер, следовавший в Россию - РИА Новости, 06.01.2024
В Дарданеллах отбуксировали танкер, следовавший в Россию
Буксиры береговой охраны в ночь на субботу пришли на помощь танкеру, у которого возникли неполадки в проливе Дарданеллы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T11:57
2024-01-06T11:57
дарданеллы
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СТАМБУЛ, 6 янв - РИА Новости. Буксиры береговой охраны в ночь на субботу пришли на помощь танкеру, у которого возникли неполадки в проливе Дарданеллы, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У пустого танкера Sundoro длиной в 184 метра, следовавшего с Мальты в Россию, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы у мыса Годжук", - сообщили в береговой охране. Идущий под флагом Мальты танкер удалось безопасно отбуксировать к причалу Шевкетие. Инцидент не сказался на движении судов.
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дарданеллы, россия, мальта
Дарданеллы, Россия, Мальта
В Дарданеллах отбуксировали танкер, следовавший в Россию

В проливе Дарданеллы после неполадки отбуксировали танкер, следовавший в Россию

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры
Танкеры - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Танкеры. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 6 янв - РИА Новости. Буксиры береговой охраны в ночь на субботу пришли на помощь танкеру, у которого возникли неполадки в проливе Дарданеллы, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
"У пустого танкера Sundoro длиной в 184 метра, следовавшего с Мальты в Россию, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы у мыса Годжук", - сообщили в береговой охране.
Идущий под флагом Мальты танкер удалось безопасно отбуксировать к причалу Шевкетие.
Инцидент не сказался на движении судов.
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ДарданеллыРоссияМальта
 
 
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