https://ria.ru/20240106/tanker-1919923819.html

В Дарданеллах отбуксировали танкер, следовавший в Россию

В Дарданеллах отбуксировали танкер, следовавший в Россию - РИА Новости, 06.01.2024

В Дарданеллах отбуксировали танкер, следовавший в Россию

Буксиры береговой охраны в ночь на субботу пришли на помощь танкеру, у которого возникли неполадки в проливе Дарданеллы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T11:57

2024-01-06T11:57

2024-01-06T11:57

дарданеллы

россия

мальта

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СТАМБУЛ, 6 янв - РИА Новости. Буксиры береговой охраны в ночь на субботу пришли на помощь танкеру, у которого возникли неполадки в проливе Дарданеллы, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У пустого танкера Sundoro длиной в 184 метра, следовавшего с Мальты в Россию, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы у мыса Годжук", - сообщили в береговой охране. Идущий под флагом Мальты танкер удалось безопасно отбуксировать к причалу Шевкетие. Инцидент не сказался на движении судов.

https://ria.ru/20231224/khusity-1917720791.html

дарданеллы

россия

мальта

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дарданеллы, россия, мальта