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В Дарданеллах отбуксировали танкер, следовавший в Россию
В Дарданеллах отбуксировали танкер, следовавший в Россию - РИА Новости, 06.01.2024
В Дарданеллах отбуксировали танкер, следовавший в Россию
Буксиры береговой охраны в ночь на субботу пришли на помощь танкеру, у которого возникли неполадки в проливе Дарданеллы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T11:57
2024-01-06T11:57
2024-01-06T11:57
дарданеллы
россия
мальта
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СТАМБУЛ, 6 янв - РИА Новости. Буксиры береговой охраны в ночь на субботу пришли на помощь танкеру, у которого возникли неполадки в проливе Дарданеллы, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У пустого танкера Sundoro длиной в 184 метра, следовавшего с Мальты в Россию, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы у мыса Годжук", - сообщили в береговой охране. Идущий под флагом Мальты танкер удалось безопасно отбуксировать к причалу Шевкетие. Инцидент не сказался на движении судов.
https://ria.ru/20231224/khusity-1917720791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарданеллы, россия, мальта
Дарданеллы, Россия, Мальта
В Дарданеллах отбуксировали танкер, следовавший в Россию
В проливе Дарданеллы после неполадки отбуксировали танкер, следовавший в Россию