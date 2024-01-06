"Дает преимущество": названо российское оружие, затмевающее аналоги из НАТО
MWM: модернизированный российский танк Т-80 превосходит танки стран НАТО
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российские модернизированные танки Т-80БВМ продемонстрировали свое превосходство над немецкими танками Leopard в зоне спецоперации на Украине, пишет журнал Military Watch Magazine.
"Газотурбинный двигатель Т-80 <…> обеспечивает серьезное преимущество в проходимости как перед другими классами российских танков, так и перед всеми западными танками", — отметили в издании.
Танки стран НАТО, в частности немецкие Leopard, продемонстрировали свою непригодность в тяжелых погодных условиях в зоне спецоперации, поскольку они тонут в грязи, говорится в публикации.
"Хотя Leopard1 уже давно считается устаревшим, современные танки Leopard 2, доступные в меньшем количестве, также понесли большие потери и испытывали серьезные трудности с местным рельефом", — подчеркнули в публикации.
Отмечается, что только американский танк M1 Abrams также имеет газотурбинный двигатель, но он обладает гораздо меньшей мощностью, чем у российского Т-80.
На этой неделе командир танкового подразделения ВС России рассказал журналистам, что модернизированные танки Т-80БВМ впервые поступили в подразделения Вооружённых сил России на Запорожском направлении. Он пояснил, что машина имеет ряд новых и улучшенных характеристик, которые делают ее очень эффективной на поле боя. Танк оснащен новой системой связи, обеспечивающей надежный сигнал на расстоянии до десяти километров, усиленной защитой и рядом других инноваций.
Он отметил, что на танк устанавливаются дополнительные модули бронезащиты, которые выдерживают попадание FPV-дронов, ПТУР и РПГ. Надежность и проходимость нового танка Т-80БВМ также стали преимуществами перед другими танками, такими как Leopard.