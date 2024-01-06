Рейтинг@Mail.ru
"Началось": Европу шокировало воплощение главного страха Зеленского - РИА Новости, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:29 06.01.2024 (обновлено: 06:33 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/strakh-1919896634.html
"Началось": Европу шокировало воплощение главного страха Зеленского
"Началось": Европу шокировало воплощение главного страха Зеленского - РИА Новости, 06.01.2024
"Началось": Европу шокировало воплощение главного страха Зеленского
Несмотря на некоторые первоначальные успехи в обороне, страх Украины, связанный с истощением сил, начал сбываться, такое мнение выразил обозреватель чешского... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T06:29
2024-01-06T06:33
специальная военная операция на украине
в мире
чехия
украина
владимир зеленский
джо байден
сша
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Несмотря на некоторые первоначальные успехи в обороне, страх Украины, связанный с истощением сил, начал сбываться, такое мнение выразил обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер."То, чего так боялась Украина и Запад, началось. После обнадеживающих первоначальных результатов украинской обороны наступил упадок сил", — говорится в публикации.Как отмечает Мюллер, невозможность президента США Джо Байдена договориться с конгрессом о новом пакете помощи и призрачные перспективы углубления интеграции Украины с ЕС, в том числе из-за вето Венгрии, лишили Киев двух крупнейших спонсоров."Президент Владимир Зеленский, оставшись без двух крупнейших спонсоров украинской обороны, старается найти новые решения", — утверждает автор.Однако Мюллер сам же и признает, что теперь всем очевидна слабеющая позиция Украины и превосходство России, о чем, по его словам, говорят и эксперты из США."Американские эксперты подчеркивают, что у Российской Федерации сейчас больше солдат, ракет, боеприпасов, а также дронов" — пишет автор.Особенно отчетливо это превосходство проявилось в последние дни уходящего года, которые ознаменовались невероятно мощными российскими ударами, отметил журналист.В Министерстве обороны России сообщали, что только за последнюю неделю 2023 года по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, а также места размещения военных.
https://ria.ru/20240105/udar-1919833021.html
https://ria.ru/20240105/ukraina-1919839153.html
чехия
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2c45ffaa2505652f6e20e95d20b89cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, украина, владимир зеленский, джо байден, сша, киев, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чехия, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, США, Киев, Евросоюз
"Началось": Европу шокировало воплощение главного страха Зеленского

iDNES: страх Украины столкнуться с упадком сил начал сбываться

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Несмотря на некоторые первоначальные успехи в обороне, страх Украины, связанный с истощением сил, начал сбываться, такое мнение выразил обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер.
"То, чего так боялась Украина и Запад, началось. После обнадеживающих первоначальных результатов украинской обороны наступил упадок сил", — говорится в публикации.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
"Это просто Армагеддон". В Раде пришли в ужас от российского удара по Киеву
Вчера, 15:48
Как отмечает Мюллер, невозможность президента США Джо Байдена договориться с конгрессом о новом пакете помощи и призрачные перспективы углубления интеграции Украины с ЕС, в том числе из-за вето Венгрии, лишили Киев двух крупнейших спонсоров.
"Президент Владимир Зеленский, оставшись без двух крупнейших спонсоров украинской обороны, старается найти новые решения", — утверждает автор.
Однако Мюллер сам же и признает, что теперь всем очевидна слабеющая позиция Украины и превосходство России, о чем, по его словам, говорят и эксперты из США.
«
"Американские эксперты подчеркивают, что у Российской Федерации сейчас больше солдат, ракет, боеприпасов, а также дронов" — пишет автор.
Особенно отчетливо это превосходство проявилось в последние дни уходящего года, которые ознаменовались невероятно мощными российскими ударами, отметил журналист.
В Министерстве обороны России сообщали, что только за последнюю неделю 2023 года по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, а также места размещения военных.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Начали охоту. В Киеве раскрыли, куда Россия нанесла массированный удар
Вчера, 16:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧехияУкраинаВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАКиевЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала