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"Началось": Европу шокировало воплощение главного страха Зеленского - РИА Новости, 06.01.2024
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Несмотря на некоторые первоначальные успехи в обороне, страх Украины, связанный с истощением сил, начал сбываться, такое мнение выразил обозреватель чешского... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T06:29
2024-01-06T06:29
2024-01-06T06:33
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Несмотря на некоторые первоначальные успехи в обороне, страх Украины, связанный с истощением сил, начал сбываться, такое мнение выразил обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер."То, чего так боялась Украина и Запад, началось. После обнадеживающих первоначальных результатов украинской обороны наступил упадок сил", — говорится в публикации.Как отмечает Мюллер, невозможность президента США Джо Байдена договориться с конгрессом о новом пакете помощи и призрачные перспективы углубления интеграции Украины с ЕС, в том числе из-за вето Венгрии, лишили Киев двух крупнейших спонсоров."Президент Владимир Зеленский, оставшись без двух крупнейших спонсоров украинской обороны, старается найти новые решения", — утверждает автор.Однако Мюллер сам же и признает, что теперь всем очевидна слабеющая позиция Украины и превосходство России, о чем, по его словам, говорят и эксперты из США."Американские эксперты подчеркивают, что у Российской Федерации сейчас больше солдат, ракет, боеприпасов, а также дронов" — пишет автор.Особенно отчетливо это превосходство проявилось в последние дни уходящего года, которые ознаменовались невероятно мощными российскими ударами, отметил журналист.В Министерстве обороны России сообщали, что только за последнюю неделю 2023 года по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, а также места размещения военных.
https://ria.ru/20240105/udar-1919833021.html
https://ria.ru/20240105/ukraina-1919839153.html
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"Началось": Европу шокировало воплощение главного страха Зеленского
iDNES: страх Украины столкнуться с упадком сил начал сбываться