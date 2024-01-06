https://ria.ru/20240106/stoloto-1919908220.html

Житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в лотерее, пока не нашелся

Житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в лотерее, пока не нашелся - РИА Новости, 06.01.2024

Житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в лотерее, пока не нашелся

Житель Тюмени, чей билет в розыгрыше новогоднего тиража "Русского лото" выиграл 1 миллиард рублей, пока не объявился, сообщили РИА Новости в крупнейшем... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T09:40

2024-01-06T09:40

2024-01-06T09:40

столото

тюмень

общество

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Житель Тюмени, чей билет в розыгрыше новогоднего тиража "Русского лото" выиграл 1 миллиард рублей, пока не объявился, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России - "Столото". "Победитель пока не оформил свой выигрыш в лотерейном центре "Столото". Известно, что билет, который по итогам розыгрыша принес своему обладателю или обладательнице выигрыш в 1 миллиард рублей, был приобретен в подарочном тубусе с десятью билетами на новогодний тираж "Русского лото" 7 декабря 2023 года в фирменной точке продаж "Столото" в ТЦ "Дарина" по адресу: г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, д. 18", - сообщили в компании. Там напомнили, что общий срок обращения для получения выигрышей — около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ. "Мы очень ждем лотерейного миллиардера для оформления выигрыша и призываем всех участников проверить свои билеты. Ведь помимо главного приза в 1 миллиард рублей по всей стране в этом году появились лотерейные миллионеры и обладатели других крупных выигрышей. Проверить билеты можно на сайте stoloto.ru, с помощью мобильного приложения "Столото" или по телефону горячей линии 8-900-555-00-55", — сказала операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович. По данным "Столото", в прошлом году в первый месяц после проведения "Новогоднего миллиарда" года оформились 67% победителей с крупными выигрышами, а выигравший миллиард житель Нижнего Новгорода пришел за выигрышем в середине февраля. На вопрос, почему победители обращаются не сразу, самые популярные ответы: долго выбирали способ оформления — отправить документы по почте или совершить личный визит в Москву, договаривались на работе и планировали удобные дни для приезда. Также были случаи, когда победители не сразу вспоминали о билетах. По итогам новогоднего, 1526-го тиража "Русского лото" в России появился третий лотерейный миллиардер. Также в первый день года было разыграно 100 призов по 1 миллиону рублей, и в стране появилось 87 лотерейных миллионеров. Еще 80 участников закрыли все 30 чисел одновременно на 65-м ходу и разделили между собой оставшиеся 13 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 162 500 рублей. Кроме того, еще 22 счастливчика выиграли по 454 545 рублей, разделив между собой приз первого тура в размере 10 миллионов рублей. Всего же выигрышными стали 9 208 638 билетов, в праздничном тираже было разыграно 2 779 715 190 рублей.

https://ria.ru/20240101/lotereya-1919384992.html

https://ria.ru/20231129/milliard_ot_russkogo_loto-1911532480.html

тюмень

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

столото, тюмень, общество