https://ria.ru/20240106/ssha-1919899994.html

Посольство России прокомментировало заявление США о свободе вероисповедания

Посольство России прокомментировало заявление США о свободе вероисповедания - РИА Новости, 06.01.2024

Посольство России прокомментировало заявление США о свободе вероисповедания

Вашингтон использует "религиозную карту", чтобы решать свои задачи в мире, отметило посольство России в США, прокомментировав в Facebook* американский список... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T08:07

2024-01-06T08:07

2024-01-06T13:53

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религия

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Вашингтон использует "религиозную карту", чтобы решать свои задачи в мире, отметило посольство России в США, прокомментировав в Facebook* американский список стран, "вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания"."Нашу страну бездоказательно обвиняют в причастности к грубым нарушениям религиозных свобод граждан. Таким нечистоплотным способом США пытаются свести счеты с геополитическими оппонентами, стремясь получить повод для вмешательства в их внутренние дела", — указали в диппредставительстве.Посольство подчеркнуло, что обратило внимание на заявление Госдепартамента о включении России в список "государств, вызывающих особую озабоченность" в плане соблюдения прав верующих. Дипломаты напомнили, что США таким образом неоднократно решали свои "узкокорыстные задачи", разыгрывая "религиозную карту" и создавая межконфессиональную напряженность, например, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и бывшей Югославии. "Поражает лицемерие американских властей, игнорирующих ненавистническую риторику <...> режима Зеленского в отношении канонической Украинской православной церкви, <...> гонений на послушников Киево-Печерской лавры", — добавило посольство, призвав США обратить внимание на собственные "изъяны и проблемы". В своем заявлении диппредставительство также призывало Вашингтон осознать, что в России на протяжении веков формировался взаимоуважительный диалог с представителями различных этносов, религий и в стране нет преследований по конфессиональному признаку. Ранее комиссия при федеральном правительстве США USCIRF рекомендовала Белому дому включить в список государств, "вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания", Индию, Россию, Китай, КНДР, Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Туркмению, Сирию, Вьетнам, Мьянму, Эритрею, Иран, Нигерию и Саудовскую Аравию. Задача комиссии — "продвигать свободу вероисповедания как принцип внешней политики США". *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231219/upts-1916674987.html

https://ria.ru/20231229/religiya-1918941842.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, украина, украинская православная церковь, в мире, религия