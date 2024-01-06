Посольство России прокомментировало заявление США о свободе вероисповедания
Посольство России: США используют "религиозную карту", чтобы решать свои задачи
© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Вашингтон использует "религиозную карту", чтобы решать свои задачи в мире, отметило посольство России в США, прокомментировав в Facebook* американский список стран, "вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания".
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"Нашу страну бездоказательно обвиняют в причастности к грубым нарушениям религиозных свобод граждан. Таким нечистоплотным способом США пытаются свести счеты с геополитическими оппонентами, стремясь получить повод для вмешательства в их внутренние дела", — указали в диппредставительстве.
Посольство подчеркнуло, что обратило внимание на заявление Госдепартамента о включении России в список "государств, вызывающих особую озабоченность" в плане соблюдения прав верующих.
Дипломаты напомнили, что США таким образом неоднократно решали свои "узкокорыстные задачи", разыгрывая "религиозную карту" и создавая межконфессиональную напряженность, например, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и бывшей Югославии.
"Поражает лицемерие американских властей, игнорирующих ненавистническую риторику <...> режима Зеленского в отношении канонической Украинской православной церкви, <...> гонений на послушников Киево-Печерской лавры", — добавило посольство, призвав США обратить внимание на собственные "изъяны и проблемы".
В своем заявлении диппредставительство также призывало Вашингтон осознать, что в России на протяжении веков формировался взаимоуважительный диалог с представителями различных этносов, религий и в стране нет преследований по конфессиональному признаку.
Ранее комиссия при федеральном правительстве США USCIRF рекомендовала Белому дому включить в список государств, "вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания", Индию, Россию, Китай, КНДР, Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Туркмению, Сирию, Вьетнам, Мьянму, Эритрею, Иран, Нигерию и Саудовскую Аравию. Задача комиссии — "продвигать свободу вероисповедания как принцип внешней политики США".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.