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Посольство России прокомментировало заявление США о свободе вероисповедания - РИА Новости, 06.01.2024
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08:07 06.01.2024 (обновлено: 13:53 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/ssha-1919899994.html
Посольство России прокомментировало заявление США о свободе вероисповедания
Посольство России прокомментировало заявление США о свободе вероисповедания - РИА Новости, 06.01.2024
Посольство России прокомментировало заявление США о свободе вероисповедания
Вашингтон использует "религиозную карту", чтобы решать свои задачи в мире, отметило посольство России в США, прокомментировав в Facebook* американский список... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T08:07
2024-01-06T13:53
россия
сша
украина
украинская православная церковь
в мире
религия
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Вашингтон использует "религиозную карту", чтобы решать свои задачи в мире, отметило посольство России в США, прокомментировав в Facebook* американский список стран, "вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания"."Нашу страну бездоказательно обвиняют в причастности к грубым нарушениям религиозных свобод граждан. Таким нечистоплотным способом США пытаются свести счеты с геополитическими оппонентами, стремясь получить повод для вмешательства в их внутренние дела", — указали в диппредставительстве.Посольство подчеркнуло, что обратило внимание на заявление Госдепартамента о включении России в список "государств, вызывающих особую озабоченность" в плане соблюдения прав верующих. Дипломаты напомнили, что США таким образом неоднократно решали свои "узкокорыстные задачи", разыгрывая "религиозную карту" и создавая межконфессиональную напряженность, например, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и бывшей Югославии. "Поражает лицемерие американских властей, игнорирующих ненавистническую риторику &lt;...&gt; режима Зеленского в отношении канонической Украинской православной церкви, &lt;...&gt; гонений на послушников Киево-Печерской лавры", — добавило посольство, призвав США обратить внимание на собственные "изъяны и проблемы". В своем заявлении диппредставительство также призывало Вашингтон осознать, что в России на протяжении веков формировался взаимоуважительный диалог с представителями различных этносов, религий и в стране нет преследований по конфессиональному признаку. Ранее комиссия при федеральном правительстве США USCIRF рекомендовала Белому дому включить в список государств, "вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания", Индию, Россию, Китай, КНДР, Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Туркмению, Сирию, Вьетнам, Мьянму, Эритрею, Иран, Нигерию и Саудовскую Аравию. Задача комиссии — "продвигать свободу вероисповедания как принцип внешней политики США". *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231219/upts-1916674987.html
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россия, сша, украина, украинская православная церковь, в мире, религия
Россия, США, Украина, Украинская православная церковь, В мире, Религия
Посольство России прокомментировало заявление США о свободе вероисповедания

Посольство России: США используют "религиозную карту", чтобы решать свои задачи

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Вашингтон использует "религиозную карту", чтобы решать свои задачи в мире, отметило посольство России в США, прокомментировав в Facebook* американский список стран, "вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания".
«
"Нашу страну бездоказательно обвиняют в причастности к грубым нарушениям религиозных свобод граждан. Таким нечистоплотным способом США пытаются свести счеты с геополитическими оппонентами, стремясь получить повод для вмешательства в их внутренние дела", — указали в диппредставительстве.
Посольство подчеркнуло, что обратило внимание на заявление Госдепартамента о включении России в список "государств, вызывающих особую озабоченность" в плане соблюдения прав верующих.
Дипломаты напомнили, что США таким образом неоднократно решали свои "узкокорыстные задачи", разыгрывая "религиозную карту" и создавая межконфессиональную напряженность, например, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и бывшей Югославии.
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"Поражает лицемерие американских властей, игнорирующих ненавистническую риторику <...> режима Зеленского в отношении канонической Украинской православной церкви, <...> гонений на послушников Киево-Печерской лавры", — добавило посольство, призвав США обратить внимание на собственные "изъяны и проблемы".
В своем заявлении диппредставительство также призывало Вашингтон осознать, что в России на протяжении веков формировался взаимоуважительный диалог с представителями различных этносов, религий и в стране нет преследований по конфессиональному признаку.
Ранее комиссия при федеральном правительстве США USCIRF рекомендовала Белому дому включить в список государств, "вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания", Индию, Россию, Китай, КНДР, Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Туркмению, Сирию, Вьетнам, Мьянму, Эритрею, Иран, Нигерию и Саудовскую Аравию. Задача комиссии — "продвигать свободу вероисповедания как принцип внешней политики США".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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