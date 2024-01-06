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Украинские войска обстреляли Донецк и соседнюю Макеевку - РИА Новости, 06.01.2024
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16:18 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/spetsoperatsiya-1919955077.html
Украинские войска обстреляли Донецк и соседнюю Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и соседнюю Макеевку - РИА Новости, 06.01.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и соседнюю Макеевку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и соседнюю Макеевку, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров за 25 минут, сообщило... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T16:18
2024-01-06T16:18
донецк
макеевка
петровский район
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и соседнюю Макеевку, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров за 25 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 15.10 - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 15.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240106/obstrel-1919937267.html
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донецк
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донецк, макеевка, петровский район, сцкк, нато, происшествия
Донецк, Макеевка, Петровский район, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и соседнюю Макеевку

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке шесть натовских снарядов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и соседнюю Макеевку, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров за 25 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 15.10 - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 15.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ДонецкМакеевкаПетровский районСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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