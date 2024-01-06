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Российские военные нанесли удар по пункту управления ВСУ в ДНР - РИА Новости, 06.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 06.01.2024 (обновлено: 14:35 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/spetsoperatsiya-1919935200.html
Российские военные нанесли удар по пункту управления ВСУ в ДНР
Российские военные нанесли удар по пункту управления ВСУ в ДНР - РИА Новости, 06.01.2024
Российские военные нанесли удар по пункту управления ВСУ в ДНР
Российские подразделения успешно нанесли удар по пункту управления украинской оперативно-тактической группы "Донецк" в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T13:36
2024-01-06T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
красноармейск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российские подразделения успешно нанесли удар по пункту управления украинской оперативно-тактической группы "Донецк" в ДНР, сообщило Минобороны."Поражен пункт управления оперативно-тактической группы "Донецк" в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по 127 подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 138 районах.В свою очередь, средства ПВО сбили вертолет Ми-8 возле Тягинки в Херсонской области, а также перехватили четыре авиационные управляемые ракеты и снаряд РСЗО HIMARS. Кроме того, в зоне спецоперации удалось уничтожить 29 беспилотников.
https://ria.ru/20240106/spetsoperatsiya-1919933810.html
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, россия, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удар по пункту управления ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС России нанесли удар по пункту управления группы "Донецк" ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российские подразделения успешно нанесли удар по пункту управления украинской оперативно-тактической группы "Донецк" в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"Поражен пункт управления оперативно-тактической группы "Донецк" в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по 127 подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 138 районах.
В свою очередь, средства ПВО сбили вертолет Ми-8 возле Тягинки в Херсонской области, а также перехватили четыре авиационные управляемые ракеты и снаряд РСЗО HIMARS. Кроме того, в зоне спецоперации удалось уничтожить 29 беспилотников.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияКрасноармейскВооруженные силы Украины
 
 
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