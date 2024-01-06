https://ria.ru/20240106/spetsoperatsiya-1919935200.html
Российские военные нанесли удар по пункту управления ВСУ в ДНР
Российские военные нанесли удар по пункту управления ВСУ в ДНР - РИА Новости, 06.01.2024
Российские военные нанесли удар по пункту управления ВСУ в ДНР
Российские подразделения успешно нанесли удар по пункту управления украинской оперативно-тактической группы "Донецк" в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T13:36
2024-01-06T13:36
2024-01-06T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
красноармейск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российские подразделения успешно нанесли удар по пункту управления украинской оперативно-тактической группы "Донецк" в ДНР, сообщило Минобороны."Поражен пункт управления оперативно-тактической группы "Донецк" в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по 127 подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 138 районах.В свою очередь, средства ПВО сбили вертолет Ми-8 возле Тягинки в Херсонской области, а также перехватили четыре авиационные управляемые ракеты и снаряд РСЗО HIMARS. Кроме того, в зоне спецоперации удалось уничтожить 29 беспилотников.
https://ria.ru/20240106/spetsoperatsiya-1919933810.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, россия, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удар по пункту управления ВСУ в ДНР
Минобороны: ВС России нанесли удар по пункту управления группы "Донецк" ВСУ