https://ria.ru/20240106/spetsoperatsiya-1919935200.html

Российские военные нанесли удар по пункту управления ВСУ в ДНР

Российские военные нанесли удар по пункту управления ВСУ в ДНР - РИА Новости, 06.01.2024

Российские военные нанесли удар по пункту управления ВСУ в ДНР

Российские подразделения успешно нанесли удар по пункту управления украинской оперативно-тактической группы "Донецк" в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T13:36

2024-01-06T13:36

2024-01-06T14:35

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

красноармейск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российские подразделения успешно нанесли удар по пункту управления украинской оперативно-тактической группы "Донецк" в ДНР, сообщило Минобороны."Поражен пункт управления оперативно-тактической группы "Донецк" в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по 127 подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 138 районах.В свою очередь, средства ПВО сбили вертолет Ми-8 возле Тягинки в Херсонской области, а также перехватили четыре авиационные управляемые ракеты и снаряд РСЗО HIMARS. Кроме того, в зоне спецоперации удалось уничтожить 29 беспилотников.

https://ria.ru/20240106/spetsoperatsiya-1919933810.html

донецкая народная республика

россия

красноармейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, россия, красноармейск, вооруженные силы украины