https://ria.ru/20240106/spetsoperatsiya-1919933810.html

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области - РИА Новости, 06.01.2024

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 29 беспилотников и один снаряд HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T13:27

2024-01-06T13:27

2024-01-06T13:30

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

ми-8 амтш

безопасность

украина

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 29 беспилотников и один снаряд HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.За сутки перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты, а также реактивный снаряд HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки были сбиты 29 украинских дронов в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Всего с начала спецоперации было уничтожено 565 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10488 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14494 танка и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7645 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17121 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240106/donetskoe-1919933235.html

https://ria.ru/20240105/bespilotniki-1919874010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , ми-8 амтш, безопасность, украина