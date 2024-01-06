https://ria.ru/20240106/spetsoperatsiya-1919933810.html
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области - РИА Новости, 06.01.2024
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 29 беспилотников и один снаряд HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T13:27
2024-01-06T13:27
2024-01-06T13:30
специальная военная операция на украине
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ми-8 амтш
безопасность
украина
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 29 беспилотников и один снаряд HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.За сутки перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты, а также реактивный снаряд HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки были сбиты 29 украинских дронов в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Всего с начала спецоперации было уничтожено 565 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10488 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14494 танка и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7645 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17121 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240106/donetskoe-1919933235.html
https://ria.ru/20240105/bespilotniki-1919874010.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, херсонская область , ми-8 амтш, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Ми-8 АМТШ, Безопасность, Украина
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области
Минобороны: российская ПВО сбила Ми-8, авиаракеты, снаряд HIMARS и 29 дронов ВСУ
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 29 беспилотников и один снаряд HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области
сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины
.
ВС России на Донецком направлении отразили две контратаки ВСУ
За сутки перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты, а также реактивный снаряд HIMARS", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки были сбиты 29 украинских дронов в ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 565 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10488 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14494 танка и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7645 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17121 единица специальной военной автомобильной техники.
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