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ВСУ потеряли на Донецком направлении более 280 солдат и РСЗО Vampire
ВСУ потеряли на Донецком направлении более 280 солдат и РСЗО Vampire - РИА Новости, 06.01.2024
ВСУ потеряли на Донецком направлении более 280 солдат и РСЗО Vampire
ВСУ потеряли в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки более 280 военнослужащих и РСЗО Vampire, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T05:03
2024-01-06T05:03
2024-01-06T14:06
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. ВСУ потеряли в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки более 280 военнослужащих и РСЗО Vampire, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы противника в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки. Противник понес значительные потери в живой силе и боевой технике", — сказал он.По словам Астафьева, уничтожили свыше 280 украинских военнослужащих, семь автомобилей, 122-миллиметровую реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б" и Д-20, 122-миллиметровую самоходку "Гвоздика" и 122-миллиметровую гаубицу Д-30. При контрбатарейной борьбе уничтожили три миномета калибра 120 миллиметров.
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клещеевка, киев, вадим астафьев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Киев, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ потеряли на Донецком направлении более 280 солдат и РСЗО Vampire
Минобороны: ВСУ потеряли на Донецком направлении более 280 солдат и РСЗО Vampire
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. ВСУ потеряли в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки более 280 военнослужащих и РСЗО Vampire, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев.
«
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы противника в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки. Противник понес значительные потери в живой силе и боевой технике", — сказал он.
По словам Астафьева, уничтожили свыше 280 украинских военнослужащих, семь автомобилей, 122-миллиметровую реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б" и Д-20, 122-миллиметровую самоходку "Гвоздика" и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
При контрбатарейной борьбе уничтожили три миномета калибра 120 миллиметров.