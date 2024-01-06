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ВСУ потеряли на Донецком направлении более 280 солдат и РСЗО Vampire

ВСУ потеряли на Донецком направлении более 280 солдат и РСЗО Vampire - РИА Новости, 06.01.2024

ВСУ потеряли на Донецком направлении более 280 солдат и РСЗО Vampire

ВСУ потеряли в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки более 280 военнослужащих и РСЗО Vampire, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T05:03

2024-01-06T05:03

2024-01-06T14:06

специальная военная операция на украине

клещеевка

киев

вадим астафьев

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. ВСУ потеряли в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки более 280 военнослужащих и РСЗО Vampire, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы противника в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки. Противник понес значительные потери в живой силе и боевой технике", — сказал он.По словам Астафьева, уничтожили свыше 280 украинских военнослужащих, семь автомобилей, 122-миллиметровую реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б" и Д-20, 122-миллиметровую самоходку "Гвоздика" и 122-миллиметровую гаубицу Д-30. При контрбатарейной борьбе уничтожили три миномета калибра 120 миллиметров.

клещеевка

киев

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клещеевка, киев, вадим астафьев, вооруженные силы украины, в мире