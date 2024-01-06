Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли на Донецком направлении более 280 солдат и РСЗО Vampire - РИА Новости, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 06.01.2024 (обновлено: 14:06 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/spetsoperatsiya-1919893608.html
ВСУ потеряли на Донецком направлении более 280 солдат и РСЗО Vampire
ВСУ потеряли на Донецком направлении более 280 солдат и РСЗО Vampire - РИА Новости, 06.01.2024
ВСУ потеряли на Донецком направлении более 280 солдат и РСЗО Vampire
ВСУ потеряли в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки более 280 военнослужащих и РСЗО Vampire, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T05:03
2024-01-06T14:06
специальная военная операция на украине
клещеевка
киев
вадим астафьев
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908710322_0:127:3112:1878_1920x0_80_0_0_dcd14afc210f0d2567bd2761c97a98fa.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. ВСУ потеряли в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки более 280 военнослужащих и РСЗО Vampire, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев.&quot;На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы противника в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки. Противник понес значительные потери в живой силе и боевой технике&quot;, — сказал он.По словам Астафьева, уничтожили свыше 280 украинских военнослужащих, семь автомобилей, 122-миллиметровую реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б" и Д-20, 122-миллиметровую самоходку "Гвоздика" и 122-миллиметровую гаубицу Д-30. При контрбатарейной борьбе уничтожили три миномета калибра 120 миллиметров.
клещеевка
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908710322_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_0a67779378d9aebd872887e550cad0f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
клещеевка, киев, вадим астафьев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Киев, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ потеряли на Донецком направлении более 280 солдат и РСЗО Vampire

Минобороны: ВСУ потеряли на Донецком направлении более 280 солдат и РСЗО Vampire

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. ВСУ потеряли в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки более 280 военнослужащих и РСЗО Vampire, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев.
«

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы противника в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки. Противник понес значительные потери в живой силе и боевой технике", — сказал он.

По словам Астафьева, уничтожили свыше 280 украинских военнослужащих, семь автомобилей, 122-миллиметровую реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б" и Д-20, 122-миллиметровую самоходку "Гвоздика" и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
При контрбатарейной борьбе уничтожили три миномета калибра 120 миллиметров.
 
Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаКиевВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала