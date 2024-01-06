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Российские гранатометчики подорвали бронеавтомобиль с командирами ВСУ - РИА Новости, 06.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:04 06.01.2024 (обновлено: 05:48 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/spetsoperatsiya-1919892365.html
Российские гранатометчики подорвали бронеавтомобиль с командирами ВСУ
Российские гранатометчики подорвали бронеавтомобиль с командирами ВСУ - РИА Новости, 06.01.2024
Российские гранатометчики подорвали бронеавтомобиль с командирами ВСУ
Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" из РПГ-7 уничтожили на Купянском направлении бронеавтомобиль с командным составом... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T04:04
2024-01-06T05:48
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" из РПГ-7 уничтожили на Купянском направлении бронеавтомобиль с командным составом подразделения ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны России.&quot;На Купянском направлении разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты в пункт управления. Военнослужащими 1-й гвардейской танковой армии группировки войск &quot;Запад&quot; из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 был уничтожен бронеавтомобиль, в котором передвигался командный состав одного из подразделений пехоты ВСУ&quot;, - рассказали в ведомстве.Как отметили в Минобороны, операторы БПЛА группировки войск "Запад" постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорных пунктов, позиций, вооружения и боевой техники ВСУ."Мы находились на боевом задании совсем недалеко от дороги. Нам была передана информация, что в нашу сторону вдоль лесополосы движется бронированный автомобиль с командным составом одного из подразделений ВСУ. Расчет сразу занял огневую позицию и с первого выстрела поразил данный бронеавтомобиль", - сказал командир мотострелковой роты с позывным "Квадрат".
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские гранатометчики подорвали бронеавтомобиль с командирами ВСУ

Гранатометчики группировки войск "Запад" уничтожили автомобиль с командирами ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в ходе проведения спецоперации
Российский военнослужащий в ходе проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в ходе проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" из РПГ-7 уничтожили на Купянском направлении бронеавтомобиль с командным составом подразделения ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны России.
«

"На Купянском направлении разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты в пункт управления. Военнослужащими 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 был уничтожен бронеавтомобиль, в котором передвигался командный состав одного из подразделений пехоты ВСУ", - рассказали в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, операторы БПЛА группировки войск "Запад" постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорных пунктов, позиций, вооружения и боевой техники ВСУ.
"Мы находились на боевом задании совсем недалеко от дороги. Нам была передана информация, что в нашу сторону вдоль лесополосы движется бронированный автомобиль с командным составом одного из подразделений ВСУ. Расчет сразу занял огневую позицию и с первого выстрела поразил данный бронеавтомобиль", - сказал командир мотострелковой роты с позывным "Квадрат".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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