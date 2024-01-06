https://ria.ru/20240106/spetsoperatsiya-1919892365.html
Российские гранатометчики подорвали бронеавтомобиль с командирами ВСУ
Российские гранатометчики подорвали бронеавтомобиль с командирами ВСУ - РИА Новости, 06.01.2024
Российские гранатометчики подорвали бронеавтомобиль с командирами ВСУ
Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" из РПГ-7 уничтожили на Купянском направлении бронеавтомобиль с командным составом... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T04:04
2024-01-06T04:04
2024-01-06T05:48
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ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" из РПГ-7 уничтожили на Купянском направлении бронеавтомобиль с командным составом подразделения ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны России."На Купянском направлении разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты в пункт управления. Военнослужащими 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 был уничтожен бронеавтомобиль, в котором передвигался командный состав одного из подразделений пехоты ВСУ", - рассказали в ведомстве.Как отметили в Минобороны, операторы БПЛА группировки войск "Запад" постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорных пунктов, позиций, вооружения и боевой техники ВСУ."Мы находились на боевом задании совсем недалеко от дороги. Нам была передана информация, что в нашу сторону вдоль лесополосы движется бронированный автомобиль с командным составом одного из подразделений ВСУ. Расчет сразу занял огневую позицию и с первого выстрела поразил данный бронеавтомобиль", - сказал командир мотострелковой роты с позывным "Квадрат".
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские гранатометчики подорвали бронеавтомобиль с командирами ВСУ
Гранатометчики группировки войск "Запад" уничтожили автомобиль с командирами ВСУ
ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" из РПГ-7 уничтожили на Купянском направлении бронеавтомобиль с командным составом подразделения ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны России.
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"На Купянском направлении разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты в пункт управления. Военнослужащими 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 был уничтожен бронеавтомобиль, в котором передвигался командный состав одного из подразделений пехоты ВСУ", - рассказали в ведомстве.
Как отметили в Минобороны, операторы БПЛА группировки войск "Запад" постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорных пунктов, позиций, вооружения и боевой техники ВСУ.
"Мы находились на боевом задании совсем недалеко от дороги. Нам была передана информация, что в нашу сторону вдоль лесополосы движется бронированный автомобиль с командным составом одного из подразделений ВСУ. Расчет сразу занял огневую позицию и с первого выстрела поразил данный бронеавтомобиль", - сказал командир мотострелковой роты с позывным "Квадрат".
Артиллеристы с первого выстрела уничтожили командный пункт ВСУ