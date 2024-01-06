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Индийская миссия по изучению Солнца достигла точки Лагранжа - РИА Новости, 06.01.2024
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Наука
 
14:28 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/solntse-1919941148.html
Индийская миссия по изучению Солнца достигла точки Лагранжа
Индийская миссия по изучению Солнца достигла точки Лагранжа - РИА Новости, 06.01.2024
Индийская миссия по изучению Солнца достигла точки Лагранжа
Запущенная в сторону Солнца индийская исследовательская станция Aditya-L1 вышла в точку Лагранжа, откуда будет вести наблюдения, сообщил глава организации... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T14:28
2024-01-06T14:28
наука
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 янв - РИА Новости. Запущенная в сторону Солнца индийская исследовательская станция Aditya-L1 вышла в точку Лагранжа, откуда будет вести наблюдения, сообщил глава организации космических исследований Индии Сридхара Соманатх агентству Ani. "Aditya-L1 достигла точки L1 6 января в 16.00 (13.30 мск), и мы собираемся сделать последний маневр, чтобы удержать ее там", - сказал он. Точка Лагранжа - уникальная область, где гравитационные силы между Землей и Солнцем достигают равновесия. Хотя абсолютная нейтрализация сил недостижима из-за влияния других небесных тел, таких как Луна, Марс и Венера, точка L1 обеспечивает стабильное положение для целей наблюдения. Индийская миссия по изучению Солнца была запущена 2 сентября прошлого года. Космический аппарат несет семь приборов для наблюдения за фотосферой, хромосферой и самыми внешними слоями Солнца (короной) с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля. Планируется, что при достижении предполагаемой орбиты основной аппарат миссии — коронограф линий видимого излучения — будет отправлять на наземную станцию 1440 изображений в день для анализа. Ожидается, что миссия Aditya L1 предоставит информацию для понимания проблемы нагрева короны Солнца, выброса корональной массы, активности перед вспышкой и ее характеристик, динамики космической погоды, распространения солнечного ветра, частиц и полей и других. Премьер Индии Нарендра Моди поздравил индийских ученых с этим событием. "Индия создает еще одну достопримечательность. Первая солнечная обсерватория Индии Адитья-L1 достигает пункта назначения. Это свидетельство неустанной преданности наших ученых осуществлению самых сложных и замысловатых космических миссий. Я присоединяюсь к нации в аплодисментах этому выдающемуся подвигу. Мы продолжим осваивать новые рубежи науки на благо человечества", - написал он в соцсети X.
https://ria.ru/20231215/solntse-1915928495.html
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космос - риа наука, индия, земля, луна, нарендра моди
Наука, Космос - РИА Наука, Индия, Земля, Луна, Нарендра Моди
Индийская миссия по изучению Солнца достигла точки Лагранжа

Запущенная в сторону Солнца индийская станция Aditya-L1 вышла в точку Лагранжа

© SDO/AIAСолнце
Солнце
© SDO/AIA
Солнце. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 янв - РИА Новости. Запущенная в сторону Солнца индийская исследовательская станция Aditya-L1 вышла в точку Лагранжа, откуда будет вести наблюдения, сообщил глава организации космических исследований Индии Сридхара Соманатх агентству Ani.
"Aditya-L1 достигла точки L1 6 января в 16.00 (13.30 мск), и мы собираемся сделать последний маневр, чтобы удержать ее там", - сказал он.
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Точка Лагранжа - уникальная область, где гравитационные силы между Землей и Солнцем достигают равновесия. Хотя абсолютная нейтрализация сил недостижима из-за влияния других небесных тел, таких как Луна, Марс и Венера, точка L1 обеспечивает стабильное положение для целей наблюдения.
Индийская миссия по изучению Солнца была запущена 2 сентября прошлого года. Космический аппарат несет семь приборов для наблюдения за фотосферой, хромосферой и самыми внешними слоями Солнца (короной) с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля. Планируется, что при достижении предполагаемой орбиты основной аппарат миссии — коронограф линий видимого излучения — будет отправлять на наземную станцию 1440 изображений в день для анализа.
Ожидается, что миссия Aditya L1 предоставит информацию для понимания проблемы нагрева короны Солнца, выброса корональной массы, активности перед вспышкой и ее характеристик, динамики космической погоды, распространения солнечного ветра, частиц и полей и других.
Премьер Индии Нарендра Моди поздравил индийских ученых с этим событием.
"Индия создает еще одну достопримечательность. Первая солнечная обсерватория Индии Адитья-L1 достигает пункта назначения. Это свидетельство неустанной преданности наших ученых осуществлению самых сложных и замысловатых космических миссий. Я присоединяюсь к нации в аплодисментах этому выдающемуся подвигу. Мы продолжим осваивать новые рубежи науки на благо человечества", - написал он в соцсети X.
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