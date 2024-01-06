https://ria.ru/20240106/sneg-1919920397.html

Высота снежного покрова в Москве выросла на восемь сантиметров

Высота снежного покрова в Москве выросла на восемь сантиметров - РИА Новости, 06.01.2024

Высота снежного покрова в Москве выросла на восемь сантиметров

Высота снежного покрова выросла в Москве на 8 сантиметров, к 9 часам утра она достигла отметки в 21 сантиметр, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T11:28

2024-01-06T11:28

2024-01-06T11:28

погода

михаил леус

москва

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Высота снежного покрова выросла в Москве на 8 сантиметров, к 9 часам утра она достигла отметки в 21 сантиметр, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале. "Прошедший минувшей ночью и утром снег заметно увеличил высоту снежного покрова. По данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, за этот период в столице выпало всего около 3 мм осадков, однако на фоне низких температуры снег оказался очень пушистым и содержал мало влаги, что привело к росту высоты снежного покрова сразу на 8 сантиметров. К 9 часам утра она достигла отметки в 21 сантиметр, что всего на пару сантиметров ниже климатической нормы для 6 января", - рассказал синоптик. По словам Леуса, на метеостанции на Балчуге высота снежного покрова в субботу утром составила 19 сантиметров, а в Тушино - 33 сантиметра. Там снега прибавилось на 7 и 9 сантиметров соответственно. "На территории Подмосковья высота сугробов составляет от 13 сантиметров в Серпухове до 32 сантиметров в Волоколамске, при этом в Серпухове высота снежного покрова не изменилась, а в Волоколамске прирост составил 8 сантиметров", - написал синоптик. Специалист сообщил, что в ближайшие два дня снежных осадков в регионе не ожидается, снег будет оседать и уплотняться. Он вернётся в столицу во вторник, в среду и четверг его количество заметно прибавится. "По нашим прогнозам, к концу первой рабочей недели наступившего года высота снежного покрова в столице составит 25-30 сантиметров, что примерно соответствует средним многолетним показателям", - уточнил Леус.

https://ria.ru/20240106/aeroporty-1919912191.html

https://ria.ru/20240106/pogoda-1919915523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, михаил леус, москва