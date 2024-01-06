https://ria.ru/20240106/sneg-1919920397.html
Высота снежного покрова в Москве выросла на восемь сантиметров
Высота снежного покрова в Москве выросла на восемь сантиметров - РИА Новости, 06.01.2024
Высота снежного покрова в Москве выросла на восемь сантиметров
Высота снежного покрова выросла в Москве на 8 сантиметров, к 9 часам утра она достигла отметки в 21 сантиметр, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T11:28
2024-01-06T11:28
2024-01-06T11:28
погода
михаил леус
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917863093_0:305:3098:2048_1920x0_80_0_0_f2afc310ab5d9f23a35bd78baca92bd5.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Высота снежного покрова выросла в Москве на 8 сантиметров, к 9 часам утра она достигла отметки в 21 сантиметр, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале. "Прошедший минувшей ночью и утром снег заметно увеличил высоту снежного покрова. По данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, за этот период в столице выпало всего около 3 мм осадков, однако на фоне низких температуры снег оказался очень пушистым и содержал мало влаги, что привело к росту высоты снежного покрова сразу на 8 сантиметров. К 9 часам утра она достигла отметки в 21 сантиметр, что всего на пару сантиметров ниже климатической нормы для 6 января", - рассказал синоптик. По словам Леуса, на метеостанции на Балчуге высота снежного покрова в субботу утром составила 19 сантиметров, а в Тушино - 33 сантиметра. Там снега прибавилось на 7 и 9 сантиметров соответственно. "На территории Подмосковья высота сугробов составляет от 13 сантиметров в Серпухове до 32 сантиметров в Волоколамске, при этом в Серпухове высота снежного покрова не изменилась, а в Волоколамске прирост составил 8 сантиметров", - написал синоптик. Специалист сообщил, что в ближайшие два дня снежных осадков в регионе не ожидается, снег будет оседать и уплотняться. Он вернётся в столицу во вторник, в среду и четверг его количество заметно прибавится. "По нашим прогнозам, к концу первой рабочей недели наступившего года высота снежного покрова в столице составит 25-30 сантиметров, что примерно соответствует средним многолетним показателям", - уточнил Леус.
https://ria.ru/20240106/aeroporty-1919912191.html
https://ria.ru/20240106/pogoda-1919915523.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917863093_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_6f3e7218d0c7a583cad6b586c4a91d7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, михаил леус, москва
Погода, Михаил Леус, Москва
Высота снежного покрова в Москве выросла на восемь сантиметров
Синоптик: высота снежного покрова в Москве выросла на восемь сантиметров за ночь
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Высота снежного покрова выросла в Москве на 8 сантиметров, к 9 часам утра она достигла отметки в 21 сантиметр, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале
.
"Прошедший минувшей ночью и утром снег заметно увеличил высоту снежного покрова. По данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, за этот период в столице выпало всего около 3 мм осадков, однако на фоне низких температуры снег оказался очень пушистым и содержал мало влаги, что привело к росту высоты снежного покрова сразу на 8 сантиметров. К 9 часам утра она достигла отметки в 21 сантиметр, что всего на пару сантиметров ниже климатической нормы для 6 января", - рассказал синоптик.
Аэропорты Москвы работают штатно на фоне снегопада
По словам Леуса, на метеостанции на Балчуге высота снежного покрова в субботу утром составила 19 сантиметров, а в Тушино - 33 сантиметра. Там снега прибавилось на 7 и 9 сантиметров соответственно.
"На территории Подмосковья
высота сугробов составляет от 13 сантиметров в Серпухове
до 32 сантиметров в Волоколамске
, при этом в Серпухове высота снежного покрова не изменилась, а в Волоколамске прирост составил 8 сантиметров", - написал синоптик.
Специалист сообщил, что в ближайшие два дня снежных осадков в регионе не ожидается, снег будет оседать и уплотняться. Он вернётся в столицу во вторник, в среду и четверг его количество заметно прибавится.
"По нашим прогнозам, к концу первой рабочей недели наступившего года высота снежного покрова в столице составит 25-30 сантиметров, что примерно соответствует средним многолетним показателям", - уточнил Леус.
Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь