https://ria.ru/20240106/snayper-1919897077.html

Снайпер рассказал, как под Артемовском блокируются пути передвижения ВСУ

Снайпер рассказал, как под Артемовском блокируются пути передвижения ВСУ - РИА Новости, 06.01.2024

Снайпер рассказал, как под Артемовском блокируются пути передвижения ВСУ

Снайперы спецназа Южной группировки российских войск выработали собственную систему работы по блокировке путей передвижения украинской пехоты на Артемовском... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T06:37

2024-01-06T06:37

2024-01-06T11:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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АРТЕМОВСК (ДНР), 6 янв — РИА Новости. Снайперы спецназа Южной группировки российских войск выработали собственную систему работы по блокировке путей передвижения украинской пехоты на Артемовском участке фронта, чтобы деморализовать противника, рассказал РИА Новости снайпер-разведчик с позывном Леший, за работой которого на передовой наблюдал корреспондент РИА Новости. "Одна из основных задач снайпера — деморализовать общий настрой, запугать противника, не давать ему ходить свободно, не давать ему спокойно выполнять свои задачи", — сказал боец.Снайперские пары круглосуточно ведут наблюдение за позициями противника, изучая маршруты их передвижения, места спешивания пехоты и точки подвоза боеприпасов и продовольствия. При обнаружении цели принимается решение отработать снайперу или произвести коррективу артиллерии. По словам разведчика, есть места, где артиллерия и расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) не могут уничтожить врага из-за определенного рельефа местности, тогда на эту работу привлекают снайперов. "На данной местности есть много точек, с которых я могу работать. После того как отработал по противнику, пытаешься найти новою точку для засады. Понимаешь, что в следующий раз он уже по этой дороге не пойдет, а с учетом местности, минных полей и нашей артиллерии, с учетом всех этих моментов, глядя на карту местности, заранее пытаешься думать как противник и пытаешься найти лазейки, по которым он в следующий раз будет проходить", — отметил собеседник агентства.По его словам, основная работа происходит ночью, так как противник думает, что его не видно, однако российские снайперы используют тепловизионное оборудование и отчетливо видят противника даже через различные преграды. "На расстоянии до двух километров шансов противнику передвигаться и выполнять свои задачи я не дам", — сказал Леший.Артемовск — крупный город в Донбассе к северу от Донецка — отбили у ВСУ 20 мая 2023 года. Сейчас он полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20231208/plennyy-1914503661.html

https://ria.ru/20231129/snayper-1912532127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф