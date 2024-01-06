https://ria.ru/20240106/sholts-1919884563.html
Шольц вызвал гнев немцев одним элементом одежды
Шольц вызвал гнев немцев одним элементом одежды - РИА Новости, 06.01.2024
Шольц вызвал гнев немцев одним элементом одежды
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, явившись в резиновых сапогах в федеральную землю Саксонию-Анхальт на востоке страны, где продолжается сильное наводнение, вызвал гнев... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T00:49
2024-01-06T00:49
2024-01-06T02:08
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, явившись в резиновых сапогах в федеральную землю Саксонию-Анхальт на востоке страны, где продолжается сильное наводнение, вызвал гнев местных жителей, об этом пишет журнал Der Spiegel."Прибытие Олафа Шольца в Саксонию-Анхальт. Вторая попытка поднять проблему наводнения на уровень канцлера. В отличие от предыдущего визита в Нижнюю Саксонию, на этот раз он носит резиновые сапоги", — говорится в публикации.Как пишет издание, такой выбор обуви говорит о желании канцлера заработать политические очки на этой ситуации, демонстрируя уверенность и "близость к народу"."Олаф Шольц, конечно, не является иконой стиля, да и не обязан ею быть, но как канцлер он хочет доказать близость к народу", — пишет журнал.Однако, как следует из опубликованного видеоролика, местные жители не обрадовались визиту Шольца и выкрикивал ему вслед гневные реплики."Бу! Уходите", — крикнул один из них."Возвращайтесь домой!" — призвал другой"Преступники! Предатели!", — возмутился третий житель.Как пишет журнал, канцлер продолжал идти, несмотря на недовольство граждан, и всячески демонстрировал свои резиновые сапоги фотографам.Ранее издание Spiegel сообщило, что армия ФРГ в связи с наводнением из-за обрушившихся на Германию проливных дождей готовится к развертыванию своих сил на территории немецкой федеральной земли Нижней Саксонии, расположенной на северо-западе страны. Ранее глава МВД Нижней Саксонии Даниэла Беренс заявила радио Deutschlandfunk, что почти вся Нижняя Саксония находится под водой, ситуация с наводнениями там остается очень напряженной.
https://ria.ru/20240103/sholts-1919527548.html
https://ria.ru/20231223/sholts-1917611390.html
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в мире, германия, саксония-анхальт, нижняя саксония, олаф шольц, der spiegel
В мире, Германия, Саксония-Анхальт, Нижняя Саксония, Олаф Шольц, Der Spiegel
Шольц вызвал гнев немцев одним элементом одежды
Spiegel: Шольц в резиновых сапогах разгневал жителей Саксонии-Анхальт
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, явившись в резиновых сапогах в федеральную землю Саксонию-Анхальт на востоке страны, где продолжается сильное наводнение, вызвал гнев местных жителей, об этом пишет журнал Der Spiegel
.
"Прибытие Олафа Шольца в Саксонию-Анхальт. Вторая попытка поднять проблему наводнения на уровень канцлера. В отличие от предыдущего визита в Нижнюю Саксонию
, на этот раз он носит резиновые сапоги", — говорится в публикации.
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Как пишет издание, такой выбор обуви говорит о желании канцлера заработать политические очки на этой ситуации, демонстрируя уверенность и "близость к народу".
"Олаф Шольц, конечно, не является иконой стиля, да и не обязан ею быть, но как канцлер он хочет доказать близость к народу", — пишет журнал.
Однако, как следует из опубликованного видеоролика, местные жители не обрадовались визиту Шольца и выкрикивал ему вслед гневные реплики.
"Бу! Уходите", — крикнул один из них.
"Возвращайтесь домой!" — призвал другой
«
"Преступники! Предатели!", — возмутился третий житель.
Как пишет журнал, канцлер продолжал идти, несмотря на недовольство граждан, и всячески демонстрировал свои резиновые сапоги фотографам.
Ранее издание Spiegel сообщило, что армия ФРГ в связи с наводнением из-за обрушившихся на Германию проливных дождей готовится к развертыванию своих сил на территории немецкой федеральной земли Нижней Саксонии, расположенной на северо-западе страны. Ранее глава МВД Нижней Саксонии Даниэла Беренс заявила радио Deutschlandfunk, что почти вся Нижняя Саксония находится под водой, ситуация с наводнениями там остается очень напряженной.
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