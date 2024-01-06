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Источник: глава МИД Турции обсудил с Блинкеном зерновую сделку - РИА Новости, 06.01.2024
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17:50 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/sdelka-1919965254.html
Источник: глава МИД Турции обсудил с Блинкеном зерновую сделку
Источник: глава МИД Турции обсудил с Блинкеном зерновую сделку - РИА Новости, 06.01.2024
Источник: глава МИД Турции обсудил с Блинкеном зерновую сделку
Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с американским коллегой Энтони Блинкеном в субботу в Стамбуле обсудил усилия Анкары по возобновлению зерновой... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T17:50
2024-01-06T17:50
в мире
анкара (провинция)
хакан фидан
f-16
энтони блинкен
турция
стамбул
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АНКАРА, 6 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с американским коллегой Энтони Блинкеном в субботу в Стамбуле обсудил усилия Анкары по возобновлению зерновой сделки, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. "Министр Фидан заявил, что Анкара не хочет видеть напряженность в черноморском регионе, и упомянул об усилиях по обеспечению безопасной транспортировки продовольственных товаров, произведенных в России и Украине, на мировые рынки", - сообщил собеседник агентства. В ходе переговоров также обсуждались мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией и региональные вопросы, такие как Сирия и Ирак. "Министр Фидан передал своему собеседнику, что Анкара ждет завершения процесса закупки F-16", - уточнил собеседник агентства.
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анкара (провинция)
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в мире, анкара (провинция), хакан фидан, f-16, энтони блинкен, турция, стамбул
В мире, Анкара (провинция), Хакан Фидан, F-16, Энтони Блинкен, Турция, Стамбул
Источник: глава МИД Турции обсудил с Блинкеном зерновую сделку

Диписточник: глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с Блинкеном зерновую сделку

© AP Photo / Jonathan ErnstГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан . Архивное фото
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АНКАРА, 6 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с американским коллегой Энтони Блинкеном в субботу в Стамбуле обсудил усилия Анкары по возобновлению зерновой сделки, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
«
"Министр Фидан заявил, что Анкара не хочет видеть напряженность в черноморском регионе, и упомянул об усилиях по обеспечению безопасной транспортировки продовольственных товаров, произведенных в России и Украине, на мировые рынки", - сообщил собеседник агентства.
В ходе переговоров также обсуждались мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией и региональные вопросы, такие как Сирия и Ирак.
«
"Министр Фидан передал своему собеседнику, что Анкара ждет завершения процесса закупки F-16", - уточнил собеседник агентства.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Повторение "зерновой сделки" бессмысленно, заявил Гутерреш
22 декабря 2023, 21:11
 
В миреАнкара (провинция)Хакан ФиданF-16Энтони БлинкенТурцияСтамбул
 
 
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