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Источник: глава МИД Турции обсудил с Блинкеном зерновую сделку
Источник: глава МИД Турции обсудил с Блинкеном зерновую сделку - РИА Новости, 06.01.2024
Источник: глава МИД Турции обсудил с Блинкеном зерновую сделку
Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с американским коллегой Энтони Блинкеном в субботу в Стамбуле обсудил усилия Анкары по возобновлению зерновой... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T17:50
2024-01-06T17:50
2024-01-06T17:50
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АНКАРА, 6 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с американским коллегой Энтони Блинкеном в субботу в Стамбуле обсудил усилия Анкары по возобновлению зерновой сделки, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. "Министр Фидан заявил, что Анкара не хочет видеть напряженность в черноморском регионе, и упомянул об усилиях по обеспечению безопасной транспортировки продовольственных товаров, произведенных в России и Украине, на мировые рынки", - сообщил собеседник агентства. В ходе переговоров также обсуждались мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией и региональные вопросы, такие как Сирия и Ирак. "Министр Фидан передал своему собеседнику, что Анкара ждет завершения процесса закупки F-16", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231222/guterresh-1917583846.html
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в мире, анкара (провинция), хакан фидан, f-16, энтони блинкен, турция, стамбул
В мире, Анкара (провинция), Хакан Фидан, F-16, Энтони Блинкен, Турция, Стамбул
Источник: глава МИД Турции обсудил с Блинкеном зерновую сделку
Диписточник: глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с Блинкеном зерновую сделку