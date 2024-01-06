https://ria.ru/20240106/sdelka-1919965254.html

Источник: глава МИД Турции обсудил с Блинкеном зерновую сделку

Источник: глава МИД Турции обсудил с Блинкеном зерновую сделку - РИА Новости, 06.01.2024

Источник: глава МИД Турции обсудил с Блинкеном зерновую сделку

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с американским коллегой Энтони Блинкеном в субботу в Стамбуле обсудил усилия Анкары по возобновлению зерновой... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T17:50

2024-01-06T17:50

2024-01-06T17:50

в мире

анкара (провинция)

хакан фидан

f-16

энтони блинкен

турция

стамбул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907688836_0:64:3065:1788_1920x0_80_0_0_f7cd6ceb218b2cebc776da970c14cac3.jpg

АНКАРА, 6 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с американским коллегой Энтони Блинкеном в субботу в Стамбуле обсудил усилия Анкары по возобновлению зерновой сделки, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. "Министр Фидан заявил, что Анкара не хочет видеть напряженность в черноморском регионе, и упомянул об усилиях по обеспечению безопасной транспортировки продовольственных товаров, произведенных в России и Украине, на мировые рынки", - сообщил собеседник агентства. В ходе переговоров также обсуждались мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией и региональные вопросы, такие как Сирия и Ирак. "Министр Фидан передал своему собеседнику, что Анкара ждет завершения процесса закупки F-16", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231222/guterresh-1917583846.html

анкара (провинция)

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, анкара (провинция), хакан фидан, f-16, энтони блинкен, турция, стамбул