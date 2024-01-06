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США приостановят эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 для срочных проверок - РИА Новости, 06.01.2024
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21:34 06.01.2024 (обновлено: 23:08 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/samolety-1919987740.html
США приостановят эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 для срочных проверок
США приостановят эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 для срочных проверок - РИА Новости, 06.01.2024
США приостановят эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 для срочных проверок
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановит эксплуатацию "отдельных" самолетов Boeing 737 MAX 9 после происшествия с одним из... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T21:34
2024-01-06T23:08
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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановит эксплуатацию "отдельных" самолетов Boeing 737 MAX 9 после происшествия с одним из авиалайнеров.&quot;FAA издаст распоряжение о временном прекращении эксплуатации отдельных самолетов Boeing 737 MAX 9, которые используются американскими авиакомпаниями или на территории США&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, директива затрагивает приблизительно 171 самолет. Управление потребовало незамедлительно проверить их прежде, чем вновь допустить к полетам. Инспекция каждого воздушного судна займет от четырех до восьми часов.Причиной распоряжения стал инцидент с самолетом американской авиакомпании Alaska Airlines, у которого накануне в полете выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. В ЧП никто не пострадал.Это уже вторая проблема с самолетами такого типа за последние дни: 28 декабря 2023 года Boeing обратилась к операторам по всему миру с просьбой проинспектировать лайнеры Boeing 737 MAX на предмет незакрепленного болта в конструкции. Компания призвала проверить специальные рулевые тяги, которые управляют движением руля направления, на предмет возможного ослабления крепежа.Модель 737 MAX — одна из самых проблемных в линейке Boeing. После двух катастроф, которые произошли в 2018 году в Эфиопии и в 2019-м в Индонезии, унеся жизни 346 человек, использование таких самолетов приостановили по всему миру на два года. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.
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в мире, сша, faa, boeing 737
В мире, США, FAA, Boeing 737
США приостановят эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 для срочных проверок

Регулятор в США приостановит полеты Boeing 737 MAX 9 после ЧП с разгерметизацией

© AP Photo / Elaine ThompsonСамолет Boeing 737 MAX
Самолет Boeing 737 MAX - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Elaine Thompson
Самолет Boeing 737 MAX. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановит эксплуатацию "отдельных" самолетов Boeing 737 MAX 9 после происшествия с одним из авиалайнеров.
«

"FAA издаст распоряжение о временном прекращении эксплуатации отдельных самолетов Boeing 737 MAX 9, которые используются американскими авиакомпаниями или на территории США", — подчеркнули в ведомстве.

Как уточняется, директива затрагивает приблизительно 171 самолет. Управление потребовало незамедлительно проверить их прежде, чем вновь допустить к полетам. Инспекция каждого воздушного судна займет от четырех до восьми часов.
Причиной распоряжения стал инцидент с самолетом американской авиакомпании Alaska Airlines, у которого накануне в полете выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. В ЧП никто не пострадал.
Это уже вторая проблема с самолетами такого типа за последние дни: 28 декабря 2023 года Boeing обратилась к операторам по всему миру с просьбой проинспектировать лайнеры Boeing 737 MAX на предмет незакрепленного болта в конструкции. Компания призвала проверить специальные рулевые тяги, которые управляют движением руля направления, на предмет возможного ослабления крепежа.
Модель 737 MAX — одна из самых проблемных в линейке Boeing. После двух катастроф, которые произошли в 2018 году в Эфиопии и в 2019-м в Индонезии, унеся жизни 346 человек, использование таких самолетов приостановили по всему миру на два года. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.
Самолет Alaska Airlines - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Alaska Airlines вывела из эксплуатации все самолеты модели Boeing 737-9
Вчера, 15:07
 
В миреСШАFAABoeing 737
 
 
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