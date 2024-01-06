https://ria.ru/20240106/samolet-1919895238.html

При крушении частного самолета в Мексике погибли четыре человека

При крушении частного самолета в Мексике погибли четыре человека - РИА Новости, 06.01.2024

При крушении частного самолета в Мексике погибли четыре человека

Частный самолет разбился на севере Мексики, погибли четыре человека, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T05:49

2024-01-06T05:49

2024-01-06T05:50

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Частный самолет разбился на севере Мексики, погибли четыре человека, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти. По данным агентства, авиакатастрофа произошла днем у международного аэропорта План-де-Гуадалупе города Рамос-Ариспе в северном штате Коауила. "В результате авиакатастрофы погибли три женщины и один мужчина", - отмечает агентство со ссылкой на генеральную прокуратуру штата. По данным агентства, местные власти пока не сообщили о причинах трагедии.

https://ria.ru/20240106/oliver-1919882101.html

мексика

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мексика, коауила, в мире