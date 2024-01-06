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При крушении частного самолета в Мексике погибли четыре человека
При крушении частного самолета в Мексике погибли четыре человека - РИА Новости, 06.01.2024
При крушении частного самолета в Мексике погибли четыре человека
Частный самолет разбился на севере Мексики, погибли четыре человека, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T05:49
2024-01-06T05:49
2024-01-06T05:50
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Частный самолет разбился на севере Мексики, погибли четыре человека, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти. По данным агентства, авиакатастрофа произошла днем у международного аэропорта План-де-Гуадалупе города Рамос-Ариспе в северном штате Коауила. "В результате авиакатастрофы погибли три женщины и один мужчина", - отмечает агентство со ссылкой на генеральную прокуратуру штата. По данным агентства, местные власти пока не сообщили о причинах трагедии.
https://ria.ru/20240106/oliver-1919882101.html
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При крушении частного самолета в Мексике погибли четыре человека
AP: при крушения частного самолета на севере Мексики погибли четыре человека