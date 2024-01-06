https://ria.ru/20240106/samolet-1919890083.html

Летевший в Волгоград рейс из Москвы из-за непогоды сел в Самаре

Летевший в Волгоград рейс из Москвы из-за непогоды сел в Самаре - РИА Новости, 06.01.2024

Летевший в Волгоград рейс из Москвы из-за непогоды сел в Самаре

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Волгоград, сел в аэропорту Самары из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения, сообщает Приволжская... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T02:44

2024-01-06T02:44

2024-01-06T02:44

волгоград

происшествия

москва

самара

аэрофлот

курумоч (аэропорт)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Волгоград, сел в аэропорту Самары из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. "Куйбышевская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров воздушного судна, летевшего из Москвы в Волгоград. По предварительным данным, 5 января 2024 года около 22.11 (23.11 мск) воздушное судно, следовавшее рейсом SU-1186 по маршруту Москва-Волгоград (авиакомпания "Аэрофлот"), совершило посадку в аэропорту Курумоч по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения", - говорится в сообщении прокуратуры на ее сайте. Теперь вылет по маршруту планируется в 10.00 (11.00 мск). "На борту находилось 130 пассажиров и члены экипажа. Авиакомпанией в гостинице размещено 44 пассажира. Остальные пассажиры от размещения в гостинице отказались. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета по маршруту, при наличии оснований примет меры реагирования", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240105/nordwind-1919864430.html

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волгоград, происшествия, москва, самара, аэрофлот, курумоч (аэропорт)