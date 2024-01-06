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Рождественская служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.01.2024
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23:00 06.01.2024 (обновлено: 23:01 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/rozhdestvo-1919956933.html
Рождественская служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Рождественская служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.01.2024
Рождественская служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
В храме Христа Спасителя в Москве проходит рождественская служба. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T23:00
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общество
новый год
рождество христово
москва
храм христа спасителя
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В храме Христа Спасителя в Москве проходит рождественская служба.
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LIVE: Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
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общество, новый год, рождество христово, москва, храм христа спасителя, видео
Общество, Новый год, Рождество Христово, Москва, Храм Христа Спасителя
Рождественская служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
В храме Христа Спасителя в Москве проходит рождественская служба.
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Рождественская служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
В храме Христа Спасителя в Москве проходит рождественская служба.
 
ОбществоНовый годРождество ХристовоМоскваХрам Христа Спасителя
 
 
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