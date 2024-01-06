https://ria.ru/20240106/rozhdestvo-1919956933.html
Рождественская служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Рождественская служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.01.2024
Рождественская служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
В храме Христа Спасителя в Москве проходит рождественская служба. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T23:00
2024-01-06T23:00
2024-01-06T23:01
общество
новый год
рождество христово
москва
храм христа спасителя
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В храме Христа Спасителя в Москве проходит рождественская служба.
москва
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
LIVE: Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
2024-01-06T23:00
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PT169M10S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новый год, рождество христово, москва, храм христа спасителя, видео
Общество, Новый год, Рождество Христово, Москва, Храм Христа Спасителя
Рождественская служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
В храме Христа Спасителя в Москве проходит рождественская служба.
2024-01-06T23:00
true
PT169M10S
В храме Христа Спасителя в Москве проходит рождественская служба.